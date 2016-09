Podvod při prodeji AC Milán? Číňané prý zfalšovali bankovní zprávu

Italský mediální magnát a bývalý premiér Silvio Berlusconi, který svůj milovaný klub vlastnil prostřednictví společnosti Fininvest, jednal s čínským subjektem už od dubna a původně se očekávalo, že k dohodě dojde do dvou měsíců. Jednání se však protáhla a ke schválení obchodu došlo až v průběhu srpna. Čínští investoři měli zaplatit 740 milionů eur (20 miliard korun), což je částka za podíl v klubu a splacení dluhů.

Definitivní dotažení transakce však možná narazilo na další překážku. Téměř neznámé konsorcium Sino-Europe Sports Investment Management Changxing se při počátečních jednáních mělo vykázat zfalšovanou bankovní zprávou od Bank of Jiangsu, kterou údajně chtělo demonstrovat svou finanční sílu pro převzetí klubu. Informovala o tom agentura Bloomberg na základě vyjádření od věřitele, jehož jméno se na dokumentu objevilo.

Bankovní zpráva údajně obsahovala datum vydání 25. dubna a vykazovala poslední pohyby na účtu, včetně aktuální bilance ve výši 128 milionů dolarů. Její pravost měla dokládat pečeť Bank of Jiangsu.

Zmiňovaný věřitel pro Bloomberg uvedl, že banka po zrevidování celé věci zjistila, že žádný takový dokument nevydala a patrně se tak jedná o padělek. K celé věci se vyjádřila i druhá strana, vedená podnikatelem Li Yonghongem, která nechce potvrdit, že by takový dokument vůbec kdy někam posílala. Hlavním záměrem konsorcia je nyní dotažení komplikovaného obchodu.

Fininvest si solventnost čínského konsorcia kontroloval už skrze jeho kontrakty s čínskými finančními institucemi a i nadále je odhodlaný dotáhnout jednání k oficiální dohodě, ke které by mělo dojít koncem roku. Čínská strana už měla zaplatit i nevratnou zálohu ve výši 100 milionů eur. Podle některých zdrojů ale v době dohody nedisponuje finanční silou na zaplacení celé sjednané částky a v současné chvíli shání další partnery, kteří by jí pomohli obchod do konce roku dokončit.

Do čínských rukou už letos přešel i městský rival Inter, který v červnu koupila společnost Suning. Za 70 procent akcií zaplatil 270 milionů eur. Milánské nákupy jsou však jen částí velké čínské expanze, která v Evropě kromě Anglie či Španělska zasáhla i Českou republiku. Skupina CEFC totiž už před rokem koupila pražskou Slavii.

