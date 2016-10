Arca Capital zažalovala prodej části Agrobanky GE Money Bank

Kupní smlouva je podle Arca Capital neplatná, protože neobsahuje podstatné náležitosti a je v rozporu se zákonem. Žaloba je směřována na obě strany, které kupní smlouvu uzavřely, včetně tehdejšího nuceného správce, který jednal za Agrobanku.

Jelikož je likvidace Agrobanky v poslední fázi, skupina Arca Capital apeluje na rychlé konání v zájmu akcionářů i podniku samotného. Mohla by jim prý vzniknout značná škoda v případě, že by v rámci likvidaci nebyl zpeněžen majetek, který mohl být převeden neplatnou kupní smlouvou do rukou společnosti Moneta. Výnos z rozsáhlého majetku by měl být v podobě likvidačního zůstatku rozdělen mezi akcionáře Agrobanky, míní Arca.

Na bývalou Agrobanku uvalila centrální banka nucenou správu v roce 1996. V té době stáli v čele banky lidé z Motoinvestu v čele s Pavlem Tykačem. Arca Capital napadá uzavřené dohody o narovnání s GE Money Bank, v jejichž rámci již části akcionářů bylo vyplaceno zhruba 560 milionů korun. Šlo o 15 procent z nominální hodnoty akcie Agrobanky.

„Proti Moneta Money Bank nebyly vzneseny žádné nároky a z našeho pohledu považujeme kauzu Agrobanky za uzavřenou,“ uvedla již dříve mluvčí Moneta Money Bank Milada Veselá.

Arca Capital podnikatele Pavla Krúpy působí především v oblasti rizikového a rozvojového kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Krúpa má pověst tvrdého obchodníka. Společnost Arca Capital založil na Slovensku v roce 2003,

