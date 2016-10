Ruská ERB je na dně, neplní závazky. Vklady vyplatí garanční fond

Letos v březnu zakázala ČNB bance poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti. Toto pondělí pražská pobočka ERB bank neumožnila klientům výběry peněz, zdůvodnila to technickými problémy.

Vklady občanů i firem jsou ze zákona pojištěny u GSFT do 2,7 milionu korun na klienta. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše. Klienti ERB bank budou vypláceni buď prostřednictvím poboček České spořitelny, nebo Moneta Money Bank.

GSFT nejpozději do 19. října stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad. Je povinen zahájit výplatu základních náhrad vkladů nejpozději do sedmi pracovních dní od oznámení ČNB, tedy nejpozději 20. října. Výplatu institucionálních vkladů musí zahájit nejpozději do 2. listopadu 2016 a zvýšenou náhradu do 11. února 2017.

Přečtěte si více o pojištění vkladů na webu Finance.cz

Při nárokování výplaty základní náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel ERB bank vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti.

ČNB udělila licenci ERB bank, dříve známou pod názvem Evropsko-ruská banka, v roce 2008. Bance tak dala právo působit po celé Evropské unii. Šlo o první ruský finanční ústav, který od rozpadu bývalého Sovětského svazu získal novou licenci v zemi EU.

ERB bank evidovala podle GSFT ke konci loňska více než šest tisíc klientů, kteří měli otevřeno zhruba 10 tisíc účtů s vklady za 5,1 miliardy korun. Banka v roce 2014 podle své výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin hospodařila se ztrátou téměř 63,3 milionu korun. ERB bank sponzoruje například Prague International Ballet Gala a účastní se řady akcí na ruském velvyslanectví.

Čtěte dále: