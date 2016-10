Kdo vlastně vyhrál volby

Půl vítězství

O Andreji Babišovi se ihned po volbách začalo mluvit v superlativech. Stal se prý faktickým vládcem země, který ovládl devět ze třinácti krajů. Jenže staré pravidlo říká, že vyhrát volby ještě neznamená vládnout. Babišovo ANO to reálně poznává třeba v Královehradeckém a Pardubickém kraji, kde už se ostatní strany dohodly bez něj, ačkoliv zvítězilo. Podobný scénář se zřejmě bude opakovat i na Plzeňsku a může nastat i na jižní Moravě a dalších místech. Sám Andrej Babiš tipuje výsledek na čtyři hejtmany z devíti. Tak je to úspěch?

Navíc pohledem na čísla se nedá říci, že by jeho hnutí kraje zválcovalo. Když vyhrála krajské volby ČSSD v roce 2008 a všechny kraje poté zoranžověly, získala celkově 35,85 procent hlasů, o čtyři roky později, když se jí povedlo znovu vyhrát a udržet se, to bylo 23,58 procent hlasů. Půjdeme-li ještě dále do historie, v roce 2008 dostala vítězná ODS 35,36 procenta. A jak silným vítězem je z tohoto pohledu nyní ANO, když získalo 21,05 procenta hlasů?

I když se dá na čísla nahlížet i jinak, než to dělá sám vítěz, je ANO jediné, kterému se nedá upřít, že o svém výsledku může mluvit jako o úspěchu.

My jsme na svém

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek působil naštvaně, když dostával otázky na to, jestli on jako novopečený předseda nezklamal. Odpovídal tak, že si nikdo takovou otázku nepokládá a že TOP 09 má stejně mandátů jako při minulých volbách. Počet je sice stejný, ale se 3,4 procenty je to sešup o zhruba polovinu procentních hlasů dolů proti minulým volbám a Topka skončila i za populistickými SPD - SPO. Navíc Starostové se od strany čím dál tím výrazněji odklánějí, a pokud se Miroslav Kalousek uklidňuje tím, že zůstal na svém, tak by měl výsledek brát jako velké varování před sněmovními volbami. S takovým výsledkem by se jeho strana nedostala ani do sněmovny.

Podívejte se na výsledky voleb v jednotlivých krajích:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj

Poté, co si výsledky přečetl předseda ODS Petr Fiala, začal říkat, že se ODS vrátila a je opět nejsilnější pravicovou stranou. Jenže 9,47 procenta mu také nedává moc velké oprávnění mluvit o sobě jako o vítězi.

Dost možná bylo marketingovým tahem, že o sobě začali po volbách všichni hovořit v superlativech, koneckonců v tom chtějí být tak dobří jako hnutí ANO. Nabízí se ale ještě jedno vysvětlení. Tihle poražení vítězové lžou sami sobě a vězte, že tento jejich stav mysli není dobrou zprávou pro zemi, kterou mají vést.

Přečtěte si další komentáře autora:

Chovancův pirátský nájezd

Děkujeme, že kouříte

Otloukánek Ťok