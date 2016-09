Otloukánek Ťok

Před krajskými volbami není moc témat, kterými by strany mohly oslovit voliče. Když člověk projíždí zemí, předvolební billboardy lákají na lokální patriotismus regionálních kandidátů nebo rovnou prodávají celostátní tváře jako v případě ANO Andreje Babiše. Jinými slovy, partaje si nevědí s tématy krajských voleb rady. V Lidovém domě ale někdo „poučený“ vedení strany poradil, aby se soustředilo na dopravu, protože silnice vedou v každém kraji, každý po nich jezdí, najít slabiny ministra Dana Ťoka nedá moc práce a tak nějak celostátně se dá díky tomuto tématu rýpnout i do hnutí ANO jako celku. Potud to byl docela dobrý nápad, byť stokrát omletý.

Jenže provedení je dost trapné. Začalo to tím, že si premiér Bohuslav Sobotka vyjel na jižní Moravu a uspořádal tiskovou konferenci na tamní pobočce Ředitelství silnic. Důvod byl oficiálně ten, že věnuje dopravní infrastruktuře „osobní pozornost“, což je samo o sobě dost velká novinka vzhledem k tomu, že se tři roky nechal obelhávat ministry dopravy ohledně prodloužení smlouvy s Kapschem na výběr mýta.

Reálným důvodem jeho návštěvy je pochopitelně taktika ČSSD před krajskými volbami, což Dan Ťok pochopil a na Sobotku si celkem právem postěžoval, protože jeho slovy řečeno, mu dělal předvolební agitaci na jeho úřadu. Jenže tím to neskončilo. Šéf sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) po sociálních sítích Ťokovi vzkázal, že je drzý jako lázeňská veverka, což je už úplně mimo mísu.

Další ranou do Ťokovy dopravy je výzva Asociace krajů ČR, tedy jakési party krajských šíbrů ČSSD, aby Ťok odstoupil. Co tak strašného udělal? Dvakrát dal mimořádně krajům příspěvek na opravy silnic, a když teď potřetí nezbyly peníze, řekl, že se vše vrací k normálu a peníze nebudou. A ještě udělal ten „problém“, že kamiony jezdí po krajích a dál ničí silnice, jako to dělaly před lety. To ale Ťok za necelé dva roky v úřadu opravdu nemohl moc ovlivnit.

Jestli si ČSSD opravdu myslí, že má Danu Ťokovi před volbami mlátit o hlavu zrovna těmito argumenty, je to důkaz její bezradnosti a dezorientace v dopravě.

Kdyby byl ministr Ťok co k čemu, odrazí tyhle hlouposti raz dva. Jenže on není. Aktuálně před volbami vytáhl, že na jedenácti úsecích dálnic nebudou muset mít řidiči osobních aut známku a budou pro ně tedy zdarma. Je to úplně stejný kalkul, na který přišla ČSSD. Jen o trochu chytřejší. Jen o trochu.