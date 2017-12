Co zařídit po svatbě

Při svatbě se každopádně řeší příjmení novomanželů. Ač se to zdá být jednoduché, v dnešní době je ve hře několik variant. Oddací list dostanete cca do týdne a s ním pak můžete vyrazit na úřady.

Muž

Změna občanského průkazu po svatbě

Nejčastější je situace, kdy si rodné příjmení ponechává obvykle muž a nic se u něj nemění. Další postup bude záležet na tom, zda se rozhodne uvádět svůj nový stav „ženatý“ v občanském průkazu. Připomeňme si, že tento údaj nepatří mezi povinné, ale pouze volitelné informace v občance.

Pokud má novomanžel občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vydávaný od 1. ledna 2012), má na výběr dvě varianty. Když neměl v občanském průkazu uveden rodinný stav a nechce uvádět změnu stavu do občanského průkazu, nemusí v tomto směru dělat žádné kroky.

V případě, že hodlá muž změnu stavu vyznačit, musí požádat o vydání nového občanského průkazu. Zde bude uveden stav „ženatý“.

Vydání nového občanského průkazu je v takové situaci zdarma (verze bez čipu) nebo za poplatek 500 korun u průkazů s elektronickým čipem.

Vlastník staršího občanského průkazů musí úřad požádat o vydání nového, opět má volbu, zda rodinný stav uvede či ne.

Novomanžel musí o nový občanský průkaz požádat také vždy, když dojde ke změně dalších v něm vyznačených údajů. V souvislosti se svatbou to nejčastěji bývá změna trvalého bydliště.

U dalších dokladů to má muž po svatbě jednoduché. V řidičských průkazech a cestovních pasech se rodinný stav neuvádí, zůstávají mu tedy původní doklady.

Žena

Změna příjmení po svatbě

Novomanželky to budou mít s vyřizováním nových dokladů po svatbě daleko složitější než muži. V Česku nejčastější variantou je, že přebírají příjmení manžela.

Změna dokladů po svatbě

Při změně příjmení musí žena požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

Kratší lhůta je u řidičského průkazu, kdy změna příjmení se musí oznámit do pěti pracovních dnů od svatby (ode dne, kdy ke změně došlo). Za vydání nového řidičského průkazu bude platit při lhůtě do 20 dnů 50 korun, při expresním zpracování do pěti pracovních dnů 500 korun.

Pokud je novomanželka majitelkou motorového vozidla, musí podat do 10 pracovních dnů od změny žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel. Na správní poplatek si musí připravit 50 korun.

Platnost pasu po svatbě končí uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení. Po tuto dobu můžete například pro svatební cestu do zahraničí využít pas se starým příjmením. Za vydání nového cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat zaplatíte 600 korun.

Podnikatelky změna příjmení přiměje k návštěvě živnostenského úřadu, kde je nutné nahlásit změnu do 15 pracovních dnů od svatby. Dokladem je opět oddací list.

Za změnu údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině podnikatelka zaplatí 100 korun.

Co ještě zařídit

Výměnou či nahlášením na uvedených úřadech vyřízení změny příjmení zdaleka nekončí. Je třeba o ní informovat své finanční úřady, pojišťovny, fondy a další instituce, které jsou s vámi v nějakém smluvním vztahu.

U zdravotních pojišťoven je výhodou, že změnu hlásit nemusíte, protože jsou napojeny na evidenci obyvatel a změna by se měla promítnout sama. Novomanželce s novým příjmením vystaví zdravotní pojišťovna novou průkazku.

Stejně tak se změna automaticky promítne v záznamech ČSSZ a finančního úřadu. Majitelka nemovitosti musí změnu jména oznámit na katastrálním úřadu. Pokud máte děti, bude jim vystaven nový rodný list s novým příjmením matky.

Co musíte udělat při změně příjmení změna OP - do 15 pracovních dnů od obdržení oddacího listu je nutné zažádat o nový OP řidičský průkaz - povinnost oznámit do 5 pracovních dnů od změny a zažádat o nový cestovní pas - je nutné zažádat o nový, platnost končí po třech měsících od změny jména živnostenský úřad - povinnost nahlásit změnu do 15 pracovních dnů zdravotní pojišťovna - není nutno hlásit, ZP vydá novou kartičku pojištěnce ČSSZ - není nutno hlásit, převezme údaje z evidence obyvatel finanční úřad - není nutno hlásit, převezme údaje z evidence obyvatel katastrální úřad - nutno nahlásit změnu jména registr vozidel - do 10 pracovních dnů je nutné zažádat o zápis změn matrika - pokud máte děti, dostanou nový rodný list s aktuálním jménem matky Česká pošta - pro vydání zásilek na staré jméno musíte předložit nejen nový OP, ale i oddací list banka - je nutné oznámit, banka si eviduje nový OP, bude vám vydána nová platební karta a změněn podpisový vzor další nebankovní instituce - je nutno oznámit změnu jména dodavatelé energií - je nutno oznámit změnu jména operátoři - je nutné oznámit změnu jména tramvajenka MHD - je nutné oznámit změnu jména věrnostní karty - je vhodné změnit si jméno, bude vydána nová karta

V životě nastanou i situace, kdy si budete chtít změnit své jméno či příjmení z jiných osobních důvodů, než je svatba. O změnu může požádat žena či muž. I zde však platí řada podmínek.

Co vše musíte splnit, na jaký úřad se obrátit a jaké doklady předložit se dočtete na stránkách ministerstva vnitra v sekci Služby pro veřejnost.

