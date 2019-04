Starostův sad. Krupka se levně zbavuje pozemků

Názvy ulic Třešňová a Jabloňová něco naznačují, ale sad by tady – na okraji severočeské Krupky kousek od posledního nabarveného paneláku – čekal málokdo. Mezi desítkami starých jabloní jsou sice dobře znatelné vyšlapané chodníčky, člověka ale ze všeho nejdřív zaujme všudypřítomný binec. Staré plechovky, boty, deky, spreje či plastové sáčky. Přesto sem na odpolední procházky míří desítky lidí. Kvůli výhledu. Na jedné straně blízký masiv Komáří vížky, na druhé obrysy Teplic a několik bližších či vzdálenějších kopců Českého středohoří.

Od nedávného zasedání krupského zastupitelstva je o toto místo zvané Jabloňový sad velký zájem. Zdejší konšelé totiž přes odpor několika opozičníků, kteří hrozili trestním oznámením, schválili dlouho připravovaný prodej pozemků společnosti z Mnichova Hradiště. A cena za pozemek o velikosti zhruba třiceti hektarů byla i na zdejší poměry tak nízká, že se do věci hned ponořila policie.

„Prodej pozemků byl schválen a město zůstalo i pro budoucí investory důvěryhodným partnerem,“ stojí si za rozhodnutím Zdeněk Matouš (ČSSD), jenž město vede už třetí volební období. Zároveň je to však člověk, který má už jeden kontroverzní pozemkový kšeft za sebou.

Z větší vzdálenosti není Krupka nijak lákavým místem. Do celostátních médií se v minulosti dostala kvůli svému sídlišti Horní Maršov se sociálně slabými rodinami, kam se několikrát vyrazili „projít“ extremisté, často se řešily i zdejší potíže s lichvou a před volbami i kupčení s hlasy. Při bližším pohledu ale tato aura strašidelného hradu mizí.

Prameny se vrací „na mapu“. Nejzadluženější obec v Česku se dohodla s ruským věřitelem

Město dlouhodobě usiluje o zápis na seznam UNESCO, takže historické centrum se průběžně zvelebuje. A pro movitější obyvatele paneláků v Teplicích a Ústí nad Labem se svažité louky v okolí Krupky vtesané mezi listnaté háje stávají ideálním místem pro stavbu rodinných domů. I proto tady roste cena parcel a aktuálně se metr čtvereční prodává v průměru za 1100 korun. „Bez auta se sice nikam nedostanete, ale během pár minut jste v kopcích a hned zapomenete, že bydlíte v severozápadních Čechách kousek od elektráren a lomů,“ usmívá se muž s kočárkem, když vysvětluje, proč se z Bíliny s rodinou přestěhoval do Krupky.

I toto jsou důvody, proč se vedení Krupky na konci roku 2007 rozhodlo, že část svých pozemků zpeněží a promění je v parcely. „Město nechtělo v době hypoteční krize tento záměr realizovat samostatně. Důvodem byly tehdejší smutné zkušenosti jiných měst v Čechách i v Sasku,“ popisuje starosta Matouš ve svém vyjádření. Přes inzeráty v regionálním tisku začalo město hledat investora, který by s rozvojem území, kde by mohlo vyrůst kolem dvaatřiceti vil se zahradami, pomohl. Ozval se jediný. Společnost s ručením omezeným nazvaná Jabloňový sad Krupka. Přestože firma podle Matouše doručila svůj investiční záměr na radnici 6. dubna 2009, do obchodního rejstříku byla zapsána až o více než měsíc později.

Záměr společnosti pak zastupitelstvo schválilo v prosinci s tím, že navržená cena jednoho metru bude sto korun. Tu potvrdilo další jednání radních o tři roky později. A definitivně prodej posvětilo zastupitelstvo 1. dubna 2019. A snad proto, že se tak stalo na apríla, zůstala cena na úrovni roku 2009 – tedy sto korun za metr čtvereční.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 29. dubna. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.