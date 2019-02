V Brně postavíme mrakodrap jako v Abú Zabí, slibuje brněnský miliardář Jiří Rulíšek

„Jít do turistického ruchu, byl můj životní omyl,“ hlásí hned zkraje developer, který vybudoval inženýrskou firmu Imos Brno s miliardovými obraty. Brzy se však ukáže, je to velká nadsázka a turistický areál pod Kralickým Sněžníkem je Rulíškova velká vášeň.

Proč jste zrovna na Dolní Moravě vybudoval hotel, lyžařské středisko a další atrakce?

Předně, jsem místní rodák, narodil jsem se nedaleko odsud v podhůří Jeseníků. Vždycky jsem dbal na rodinu a chtěl jsem, abychom se měli kde scházet. Já mám pět dětí, sestra dvě, přičemž dnes už mají vlastní děti, někteří mají partnery, je nás dohromady pětatřicet.

Koupil jsem tedy pro nás na Dolní Moravě statek po Němcích, protože v podhůří bylo špatné životní prostředí a tady ten kraj se mi odjakživa líbil. Zrenovoval jsem to, je to takové pěkné „účko“, vedle velká lípa, tenisový kurt, rodiny to spojuje a děti sem rády jezdí.

Z účka tedy vedla cesta k hotelům, sjezdovkám a stezce v oblacích?

Vedle statku jsme vybudovali malý lyžařský svah, aby se malé děti učily lyžovat. Tahali jsme skútrem děti nahoru. Pak za mnou přišel šumperský podnikatel Miroslav Slončík, který už tady vlastnil penzion. Domluvili jsme se, že postavíme první lanovku, on dal pozemky, já peníze. Vznikla dvojkotva a postavili jsme k tomu chatu U Slona. Do dvou let to bylo hotové; říkal jsem si, že se tam moje rodina naučí lyžovat. Sezóna ale skončila a měli jsme asi tři miliony ztrátu.

Mě nebaví podnikat se ztrátou. Domluvili jsme se, že uděláme sedačkovou lanovku až nahoru a propojíme ji s vlekem Komety Brno, která tady byla ještě z dob socialismu. Podali jsme si tedy žádost o dotaci na protažení sjezdovky, ale nedostali ji; dostal ji někdo jiný. Takže jsem se smířil s tím, že končím – jenže pak se ukázalo, že dotyčný neměl peníze a dotaci nečerpal.

Kdo vás přesvědčil?

Byla to práce tehdejšího pardubického hejtmana Radko Martínka, on mě přesvědčil a jeho byla také myšlenka, že tady na Dolní Moravě musí být celoroční provoz a musíme tady postavit čtyřhvězdičkový hotel. Pardubický kraj tehdy chtěl podpořit několik velkých projektů, například letiště v Pardubicích, chovnou stanici kladrubských koní a také lyžování na Dolní Moravě, protože v Pardubickém kraji žádné jiné vhodné pohoří není. Chvíli mě přemlouvali, tak jsem na to kývl.

Tak jsme postavili jádro dnešní Dolní Moravy, hotel, chaty, přidali jsme dosněžování, protože základ sněhu na Dolní Moravě vždycky byl. Ale pak najednou nebyl. Zase jsem uvažoval o tom, že skončím. Nakonec jsme ale zase pokračovali.

