Stát chystá žalobu v kauze miliardového pozemku v pražských Dejvicích

Jde pravděpodobně o jediný ucelený nezastavěný blok v centru Prahy, v docházkové vzdálenosti od Hradu, přímo na lince metra A a také na trati již brzy vedoucí z pražského letiště do centra města. Jsme před nádražím Praha-Dejvice a před námi leží ladem stamiliony, možná i miliarda korun.

Na pozemek kopírující železniční trať mělo zálusk několik velkých pražských developerů včetně skupiny Penta. Díky nestandardnímu přímému prodeji však na něj loni získala nárok společnost Amádeus Real podnikatele Václava Klána.

Firma se k němu dostala díky smlouvě o smlouvě budoucí, kterou s ní uzavřela Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a podepsal ji jen dva týdny před svou rezignací tehdejší generální ředitel Pavel Surý. Ten se ale k věci odmítá vyjádřit.

Smlouva o smlouvě budoucí Klánově společnosti zaručuje právo koupit si nejpozději v roce 2030 lukrativní pozemky pouze za cenu obvyklou. Ta se v současné době podle orientačního odborného odhadu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pohybuje mezi 400 a 520 miliony korun.

Cena, která by vyšla z otevřené soutěže, se ale podle odhadů oslovených makléřů může už dnes vyšplhat až na miliardu korun. SŽDC přitom podle smlouvy nesmí do roku 2030 pozemek zcizit (prodat, darovat, převést) nikomu jinému a má jen velmi mizivé možnosti od smlouvy odstoupit.

Samotnému uzavření smlouvy navíc nepředcházelo žádné právní posouzení zákonnosti takového postupu, což je u podobně mimořádných prodejů státního majetku nestandardní. Nebyly ani dodrženy interní postupy SŽDC - smlouva byla uzavřena bez vyjádření všech dotčených odborů. Z toho všeho vyplývá, že na uzavření smlouvy se evidentně spěchalo.

Dostal jsem zadání

Text smlouvy formuloval Jan Kříž, známý pražský právník blízký Jaroslavu Faltýnkovi. Byl to právě on, kdo loni uspořádal dražbu Faltýnkových obrazů, na které se sešly špičky české politiky i byznysu. Kříž tvrdí, že dostal na zpracování smlouvy „zadání“ od vedení SŽDC.

Toto „zadání“ mu měl podle informací týdeníku Euro předat náměstek SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola, s nímž se mimochodem Kříž dobře zná už z počátku 90. let, kdy oba působili v Německu. Týdeník Euro se pokusil Drmolu kontaktovat, ale bez úspěchu. Kříž odmítá, že by smlouva byla pro stát nevýhodná a že by od ní nebylo možné odstoupit.

Advokát Jan Kříž

„Smlouva obsahuje možnost od ní odstoupit pro případ neplnění vymezených závazků společnosti Amádeus Real vůči SŽDC,” sdělil na dotaz týdeníku Euro Kříž. Ale v tom je zároveň hlavní nevýhoda smlouvy pro stát. Pokud Amádeus Real v příštích deseti letech neudělá chybu, může se spolehnout, že mu pozemky spadnou do klína za minimální cenu a stát s tím už nic neudělá.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových už podal ve věci trestní oznámení a společně se SŽDC připravuje podle zjištění týdeníku Euro také žalobu na určení neplatnosti smlouvy. Úředníci se totiž domnívají, že smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem o privatizaci, jelikož nedošlo k jejímu schválení vládou. Podrobnosti k chystané žalobě však SŽDC zatím nechce zveřejnit.

„K soukromoprávní žalobě nebudeme poskytovat informace, aby nebylo zmařeno účinné hájení majetkových zájmů státu,” uvedla tisková mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Kanceláře u Amádea

Podle informací týdeníku Euro SŽDC uvažuje v případě úspěchu s žalobou na neplatnost smlouvy také o napadení profesní odpovědnosti advokáta Jana Kříže, který za právní bezvadnost smlouvy odpovídal.

Advokát Kříž, který při uzavírání této smlouvy zastupoval SŽDC, má přitom velmi těsné vazby i na protistranu, společnost Amádeus Real. Dlouhodobě si od této firmy pronajímá kanceláře pro svou advokátní praxi a dokonce developerovi poskytoval i právní služby. Kříž v tom ale neshledává žádný střet zájmů.

„Společnosti Amádeus Real jsme nikdy neposkytovali právní služby, které by se týkaly SŽDC či obecně jakékoliv problematiky železniční dopravy či správy majetku, pro který je SŽDC příslušná. Mohu vás proto ujistit, že při poskytování právních služeb SŽDC nebyl ze strany naší advokátní kanceláře porušen žádný právní předpis,” konstatoval Kříž.

