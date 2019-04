Šéf V Investu Vondřička: Člověk by se měl za život pětkrát přestěhovat

Začali jste spolupracovat se společností Český soběstačný dům. Chcete stavět energeticky soběstačné bytové domy?

Ta parta lidí, která za projektem stojí, odvedla za necelé čtyři roky neskutečný kus práce. Nedávno přišli s myšlenkou, že chtějí jít o kus dál a rozšířit soutěž i na bytové projekty. Nápad spojit se s nějakým developerem je výborný. Pokud se na fakultách zadávají pouze teoretické soutěže bez přítomnosti praktického obchodu, jsou odtržené od reality. A to je naše role. Chceme v konkrétní lokalitě uplatnit vítězné řešení. Nás na tom baví ještě další věc – soběstačný dům je spojený s řadou dobrých jmen v technologické oblasti a my chceme být těmi, kdo určují trend v moderním bydlení. Zároveň tyto věci musejí fungovat bez dotací.

Takže vy si představujete, že postavíte jednou bytový dům, který si zvládne vyrobit všechnu energii a ideálně něco pošle do sítě, takže vyinkasuje ještě něco zpátky?

Nejsme utopisté. I naši partneři měli dřív ambici být trvale udržitelní a teď říkají: My se snažíme být trvale udržitelnější. To je velký rozdíl, my chceme samozřejmě použít jen ty části technologií a ty přístupy, které nám budou dávat v reálném čase nějaký ekonomický smysl a budou akceptované trhem.

Trh akceptuje u bydlení především nejnižší cenu, jak ukazují marketingové průzkumy…

Také se ale dnes hodně dbá na ekologii a technologie už nejsou tak drahé. Vezměte si třeba pokrok u tepelných čerpadel. Před 20 lety byly naprostým ekonomickým propadákem, dnes je to úplně jinak. Ceny energií šly nahoru, pořizovací ceny dolů, účinnost a životnost nahoru, takže čerpadla začínají mít daleko větší smysl. Ale sami jsme zvědaví, jak to dopadne, teď nemůžeme hodnotit. V příštím roce už budeme spolutvořit zadání pro další soutěž.

Nepočítáte tedy s tím, že by se vám to v dohledné době nějak mohlo vrátit finančně?

To je strašně prvoplánový pohled na věc. My si nemyslíme, že každá konkrétní vložená koruna se musí stejně konkrétně zase vrátit zpátky. Když se podíváte do našich dlouholetých strategií, snažíme se trochu českého zákazníka kultivovat. Získali jsme řadu ocenění Best of Realty, jde nám o průnik architektury a užitné hodnoty, přístupu k lokalitě a dalších aspektů, které bydlení tvoří.

Takže kolonka zisk na konci roku pro vás není ta úplně nejdůležitější?

Tak to není. Dělat tyto věci dobře neznamená, že na tom musíte prodělávat. Ano, možná z nás nejsou miliardáři jako z některých, ale máme za sebou hezké věci, které nás těší.

