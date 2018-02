S youtuberem proti kryptoměnám. Polská centrální banka vede skrytou antikampaň

Video s názvem „Přišel jsem o všechny peníze?!“, které má nyní již přes půl milionu zhlédnutí, zveřejnil v prosinci populární polský youtuber Marcin Dubiel. Investuje v něm do imaginární kryptoměny a rychle zbohatne. Rázem, ale zjistí, že za virtuální měnu si nekoupí ani oběd. Později se její hodnota propadne a Dubiel o vše přijde.

Server SpiderWeb uvádí, že toto video bylo zaplaceno centrální bankou. Podle polského práva musí být reklama a product placement řádně označeny. Dubielovo video jako reklama označeno není. Youtube přitom umožňuje upozornit na přítomnost zaplaceného obsahu jediným kliknutím. Video je prolinkováno na stránku uważajnakryptowaluty, kterou provozuje centrální banka.

SpiderWeb dále upozorňuje na to, že kampaň není vyvážená a zaměřuje se pouze na nevýhody a nebezpečí spojené s kryptoměnami.

Video „Přišel jsem o všechny peníze?!“ (v polštině)

Tažení polské centrální banky proti virtuálním měnám vyvolalo v kryptokomunitě vlnu nevole. „Jedna věc je šířit pochyby, nejistotu a podezření. To respektuji, ale spustit špinavou kampaň za použití influencerů a nezveřejnit detaily o platbách, to je špinavost,“ shrnul své pocity analytik platformy eToro webu BusinessInsider.

Trn v oku centrálních bankéřů

Kryptoměny jsou trnem v oku nejen Polské centrální bance. Jižní Korea se v lednu rozhodla uplatnit regulace omezující obchodování s virtuálními měnami. „Naším cílem je omezit prostor pro nelegální aktivity, jako je praní špinavých peněz nebo daňové úniky,“ uvedla jihokorejská Komise pro finanční služby.

Podle guvernéra Bank of England Marca Carneyho bitcoin nenaplnil své ambice stát se legitimní měnou. Carney řekl studentům London's Regent's University, že bitcoin nesplňuje ani jednou ze základních funkcí měn. Není prostředkem směny, ani neuchovává hodnotu.

Stejný názor zastává i hlavní ekonom společnosti UBS Wealth Management Paul Donovan. „Měna musí být široce užívaným prostředkem směny,“ řekl Donovan BusinessInsideru. „Kryptoměny toho nikdy nedosáhnou, tečka,“ dodal.

Zdrženlivě naopak vystupuje Evropská centrální banka (ECB). Její šéf Mario Draghi uvedl, že není věcí ECB kryptoměny regulovat. Zároveň ovšem na otázku, zda by sám investoval do bitcoinu, odpověděl vyhýbavě. „Upřímně, dobře bych si to rozmyslel,“ řekl Draghi.

