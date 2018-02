Za nebývalým zájmem investorů může stát právě velikost primární emise. „Telegram nabízí investorům šanci na vložení spousty peněz najednou,“ řekl webu Quartz.com zakladatel výzkumné společnosti Smith and Crown Sid Kalla.

Telegram rozdělil emisi do dvou částí. První, ve které chce vybrat 600 milionů dolarů, nabídl velkým investorům. Gram podle listu The Financial Times nakoupili mimo jiné lidé ze Silicon Valley, kteří stojí za Googlem či Uberem. Druhou polovinu nabídne telegram v březnu veřejnosti.

Telegram Síť Telegram je cloudová chatovací služba, která slouží k zasílání zpráv, fotografií i souborů až do velikosti 1,5 GB. Aplikaci vyvinul zakladatel ruské sociální sítě VKontakte Pavel Durov. Na rozdíl od služby WhatsApp funguje Telegram na bázi cloudu, což umožňuje jeho použití na libovolném množství zařízení zároveň.



Síť Telegram použili teroristé při zničení ruského letadla nad Sinajem nebo při přípravách bombového útoků v Paříži v roce 2015. Od té doby Telegram blokuje kanály používané islamisty.

Některé společnosti, které nakoupily tokeny v první vlně, s nimi již obchodují často až se 100 procentním ziskem. Nákupní cena gramu činila 0,30 dolaru za kus. Quartz zmapoval dvě nabídky k odkupu v hodnotě přes tři miliony dolarů. Cena se přitom pohybovala mezi 57 a 60 centy za token.

Jako prodávající strana byli uvedeni investoři z Hongkongu a Singapuru. Makléř, který je zastupuje, byl v podmínkách obchodu velmi konkrétní. Uvedl mimo jiné, že prodávající stranu musí zájemce přímo kontaktovat, a požadoval také, aby záloha byla složena ihned.

Jak se obchoduje s dosud nevydanými kryptoměnami Kontrakt typu smlouva o smlouvě budoucí. Obě strany se závazně dohodnou na ceně a prodávající se zaváže předat tokeny ve chvíli, kdy je obdrží. Společnost s ručením omezeným. Společnost založená pouze pro tento účel. Prodávající do ní převede práva na budoucí tokeny a peníze inkasuje skrze prodej podílu ve firmě.

Telegram chce primární emisí získat prostředky na vytvoření vlastní otevřené sítě TON, která má být platformou pro mikrotransakce. Nabízet má mimo jiné možnost sdílení souborů a virtuální peněženku.

Jakkoliv jsou tokeny gramu žhavým zboží, Telegramu se nepodařilo přesvědčit velké hráče na trhu s kryptoměnami. „Myslím, že ta snaha (ICO) vyžaduje odbornou kvalifikaci, historickou zkušenost s kryptoměnami, kontrolní mechanismy a měřitelnost, kterou Telegram nemá,“ řekl agentuře Bloomberg Nick Tomaino z fondu 1confirmation. Naráží tím na skutečnost, že na vývoji gramu pracuje pouhých 15 vývojářů.

„Je to zajímavý případ, ale pouze pro odvážné“ řekl Quartzu Michael Jackson z Mangrove Capital Partners, který do gramu neinvestoval. „Velmi velmi odvážné. Ve srovnání s tím vypadají ostatní kryptoměny jako stabilní a bezpečná investice,“ shrnul Jackson své pocity ohledně gramu. Projekt mu připadá až příliš megalomanský.

