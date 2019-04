Povinná školní docházka v České republice je zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, běžně školský zákon, který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Kdy se na dítě začne vztahovat povinnost chodit do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Školský zákon však povoluje i výjimky, kdy dítě může začít chodit do základní školy i před dosažením šesti let. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září (tedy po zahájení školního roku) do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky (prakticky předem) již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podle uvedeného zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák podle paragrafu 36 školského zákona dosáhne sedmnáctého roku věku.

Zákonnou povinností rodiče je v roce, kdy dítě dovrší věku šesti let, zapsat ho do školy, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže ČR (MŠMT). Škola zapsaná v rejstříku MŠMT může být státní, soukromá nebo církevní.

Povinnost a právo rodiče při zápisu dítěte do základní školy zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. právo si vybrat školu, která bude podle jeho názoru pro dítě nejvhodnější

Povinnost a právo školy při zápisu dítěte do základní školy povinnost přijmout dítě v případě, že se jedná o školu spádovou právo určit, zda dítě přijme, pokud se nejedná o školu spádovou

Individuální plán a individuální vzdělávání

Povinná školní docházka v Česku se může plnit třemi dovolenými způsoby: tradiční denní docházkou, individuálním plánem nebo individuálním vzděláváním.

O individuální plán či individuální vzdělávání musí rodič školu požádat, uvést důvody a škola musí tuto žádost schválit.

Plnit povinnou školní docházku může žák také v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole. Podrobnosti upřesňuje paragraf 38 školského zákona.

Odklad školní docházky

V praxi poměrně často dochází k situaci, že dítě není natolik tělesně nebo duševně vyspělé, aby zvládlo školní docházku, i když by podle data narození do školy již mělo chodit. V takovém případě může zákonný zástupce dítěte písemně v době zápisu dítěte k povinné školní docházce požádat podle paragrafu 37 školského zákona o její odklad.

Začátek povinné školní docházky může na základě žádosti odložit ředitel školy o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odklad během školy

Může nastat i situace, že se u prvňáčka v prvním roce povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní připravenost a školu prostě nezvládá.

Pak může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Pozor, povinnosti rodičů vůči školní docházce tím však nekončí. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky před jejím zahájením i během prvního pololetí prvního školního roku, musí informovat zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte.

Základy povinné školní docházky položila Marie Terezie

Školství v českých zemích bylo ještě v polovině 18. století ve velmi neutěšeném stavu. Změna školského systému přišla až za Marie Terezie koncem 18. století. Císařovna povolala z protestantského Pruska opata Johanna Ignaze Felbigera, který připravil na svou dobu velmi moderní školskou reformu. Vyhlášena byla vydáním Všeobecného školního řádu 6. prosince 1774 a znamenala významný posun v českém školství.

Zavedení povinné školní docházky

Všeobecný školní řád z roku 1774 je obecně vnímán i jako předpis, který v českých zemích zavedl povinnou školní docházku. V současnosti řeší pravidla a podmínky povinné školní docházky výše uvedený školský zákon.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Maminky, které po mateřské dovolené, ale i dříve, chtějí nastoupit do zaměstnání a nehodlají své dítě umístit v mateřské škole, často hledají alternativní možnosti. Jednou z možností je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Matka může využít služeb chůvy nebo se jí sama stát, a tak mít předškoláka u sebe i v „práci“.

Zapamatujte si: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pečuje o dítě nebo děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.

Profesní kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky musí však splňovat požadavky profesní kvalifikace. Tu získá absolvováním vzdělávacího kurzu u organizací a subjektů, které mají kurz akreditovaný MŠMT. Nejrychleji si toto vzdělávací zařízení vyberete z nabídky na internetu.

Akreditace kurzu znamená, že účastníkům a absolventům je garantováno dodržování úrovně, obsahu a podmínek vzdělávání podle akreditovaného vzdělávacího programu. Pro přijetí do kurzu zájemkyním postačí ukončené základní vzdělání.

Kurz se obvykle skládá ze 160 hodin, které z poloviny obsahují teoretickou a praktickou výuku. Na závěr kurzu probíhá zkouška profesní kvalifikace. Požádat o zkoušku kvalifikace může uchazečka o profesi chůvy u těchto akreditovaných subjektů i bez absolvování kurzu.

Cena kurzu na chůvu

Cena celého kurzu se bude pohybovat kolem 12 tisíc korun, v případě jen samostatné závěrečné zkoušky bude zhruba poloviční. Je třeba zdůraznit, že se jedná o ceny orientační a mohou se lišit.

Chůvou pro předškolní děti se může stát i uchazečka o zaměstnání evidovaná na úřadu práce v rámci rekvalifikace. Za určitých podmínek může mít nárok na úhradu tohoto rekvalifikačního kurzu.

