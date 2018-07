Nárok na mateřskou v roce 2018

Klíčovou podmínkou nároku na mateřskou je účast pojištěnce (může to být žena i muž) na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na mateřskou.

Nárok na dávku má ale i žena, která nastoupí na mateřskou po skončení pojištění. Základní ochranná lhůta pro případy uplatnění nároku na mateřskou u žen, jejichž pojištění skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění.

Na mateřskou nemají nárok nezaměstnané ženy, které jsou evidovány na úřadu práce. Zde ovšem platí také ochranná lhůta. Je stanovena na 180 dní. Během této doby mají nárok na mateřskou, i když například dostaly výpověď a od té doby jsou nezaměstnané.

Otec na mateřské

Nárok na mateřskou má i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. S matkou dítěte musí uzavřít písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Doba jeho mateřské se nesmí ani o den překrývat s dobou mateřské matky dítěte.

Dohodu s matkou dítěte lze uzavřít nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte, a to na dobu nejméně sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Muž musí na správě sociálního zabezpečení odevzdat formulář Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče.

NAŠE RADA:

Nástup na mateřskou

Nástupem na mateřskou dovolenou se rozumí den, jenž si žena sama určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Jestliže si žena den nástupu na mateřskou sama v tomto období neurčí, rozumí se dnem nástupu na mateřskou dovolenou počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Délka mateřské

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, na 37 týdnů se prodlužuje, pokud se matce narodilo dvě nebo více dětí.

U pojištěnce, který převzal dítě do péče, se mateřská poskytuje nejdéle 22 týdnů. Dítě do své péče může osoba převzít na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Kolik je mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství se počítá z poslední pobírané mzdy. Výše činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Výpočet pro nezasvěceného je poměrně složitý. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem, nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce, zúčtovaný zpravidla v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou, dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.

Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci, která se provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100 procent, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 procent, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 procent a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Minimální výše mateřské může tak dosahovat 7600 korun měsíčně, maximální výše 34 470 korun.

Jaké jsou redukční hranice od 1. ledna 2018 1. redukční hranice 1000 Kč 2. redukční hranice 1 499 Kč 3. redukční hranice 2 998 Kč

Pramen: MPSV

TIP:

Složitý výpočet si spočítejte jednoduše na naší kalkulačce mateřské 2018

OSVČ a mateřská

I matky podnikatelky (OSVČ) dosáhnou na peněžitou pomoc v mateřství, musí si ale platit nemocenské pojištění. Naopak na mateřskou nebudou mít nárok OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění. To legislativa připouští, účast na nemocenském pojištění je totiž dobrovolná.

Opět platí podmínka účasti na nemocenském pojištění minimálně 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou. Jestliže OSVČ podmínku splní, může mateřskou pobírat nejdřív osm týdnů před očekávaným termínem porodu a nejpozději od šestého týdne před porodem. Podpůrčí doba trvá maximálně 28 týdnů, zvyšuje se na 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata.

Nemocenské pojištění hraje rozhodující roli u OSVČ také při výpočtu peněžité pomoci v mateřství. V praxi totiž výše plateb nemocenského pojištění určí výši mateřské.

Přečtěte si:

Při stanovení plateb na nemocenské pojištění ale OSVČ omezují určité limity, vždy se vychází z plateb na sociální pojištění, které má tři složky: důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Platí, že maximální vyměřovací základ pro výpočet nemocenského odpovídá vyměřovacímu základu pro sociální pojištění.

Například při minimální záloze sociálního pojištění 2189 korun odpovídá měsíční nemocenské maximálně 173 korunám. Souhrnná peněžitá pomoc v mateřství pak za celou podpůrčí dobu pak činí 33 908 korun.

Kde žádat o mateřskou

Peněžitou dávku v mateřství platí stát. Mateřská se vyřizuje se zaměstnavatelem, žena potřebuje k tomu potvrzení od svého gynekologa. OSVČ žádají o mateřskou na správě sociálního zabezpečení.

