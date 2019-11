Čeští houbaři a rybáři místo tání ledovců. Německý profesor radí, jak informovat o změnách klimatu

Rybáři Autor: Miroslav Tryner

Jak by měli novináři informovat o klimatické změně. To je téma, jímž se zabývá profesor žurnalistiky Torsten Schäfer z univerzity v Darmstadtu. Během své přednášky v Praze na fakultě žurnalistiky FSV UK zdůraznil, že největším problémem následujících let v evropském regionu bude nedostatek vody. Může to znamenat výrazný problém pro české houbaře i rybáře. Právě informace o lokálních dopadech mají podle něj největší efekt.