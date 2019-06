Maďarský gigant MOL sází na zpracování plastů. Vydělá na něm víc než na ropě

Největší maďarský ropný a plynárenský koncern MOL, ve kterém drží čtvrtinový podíl také maďarská vláda, nechce spoléhat jen na nejisté marže ze zpracování a prodeje fosilních paliv. Proto investoval rekordní částku v celkové výši 1,2 miliardy eur do výstavby továrny Polyol v městě Tiszaújváros, jež bude z vytříděných použitých PET lahví vyrábět propylenoxid. Ten je základní surovinou pro polyuretan, jenž se používá v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví jako izolace.

„Polyol nám má poskytnout vysoce kvalitní petrochemické produkty s vyššími maržemi,“ řekl generální ředitel podniku Zsolt Hernádi německému deníku Handelsblatt.

Ředitel koncernu MOL Zsolt Hernádi

Továrnu staví MOL ve spolupráci s německými firmami Evonik a Thyssen-Krupp. V provozu má být od roku 2021. Investice by se měla rychle vrátit, Hernádi tvrdí, že už v roce 2023 chce zlepšit zisky firmy o 600 milionů dolarů. Kromě přílivu peněz z recyklace plastů by to mělo být také zvýšení efektivity celého koncernu.

U čerpacích stanic, kterých má MOL 1900 v zemích střední a východní Evropy včetně Česka, chce nabídnout i jiné služby než pouhý prodej pohonných hmot. Zejména jde o posílení prodeje ostatních produktů a provoz restaurací.

Loni měl koncern zisk EBITDA 2,7 miliardy dolarů (62 miliard korun), což je o 26 procent více než o rok dříve. Na fosilní zdroje ale Hernádi, který koncernu šéfuje už 18 let, úplně nezanevřel. Pochvaluje si například investici do ropných polí v Pákistánu, expanduje také v Norsku a Severním moři.

Nicméně byznysu s opětovným využitím plastů věří jako oboru budoucnosti. V Německu MOL koupil recyklační společnost Aurora Kunststoffe. „Politický tlak na řešení recyklace plastových lahví stále roste,“ dodal maďarský manažer. Trh pro recyklaci plastů je podle něj téměř neomezený. Pokud bude projekt Polyol úspěšný, chce koncern expandovat i do dalších zemí ve střední Evropě.

