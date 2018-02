V roce 2015 bylo celosvětově vyloveno z moří a oceánů 90 milionů tun ryb. Dlouhá léta ale nebylo jasné, jak dlouho a kde se rybářské lodě pohybují. Monitoring se musel spolehnout na data jednotlivých států. V září 2016 společnost Google s neziskovými organizacemi Oceana a Skythruth spustila projekt Global Fishing Watch, který si klade za cíl zprůhlednit aktivity v oblasti rybolovu. Společně s vědci Stanfordovy a Kalifornské univerzity zveřejnili výsledky analýzy v časopise Science.

Jedná se o dosud nejkomplexnější hodnocení rybolovu v globálním měřítku. Údaje ukazují, že rybolov se rozšířil na 55 procent plochy všech moří a oceánů. Je to čtyřikrát větší oblast, než se využívá pro zemědělství, zdůraznili vědci. Pravděpodobně to je ještě více, protože v rámci monitoringu nebyly zohledněny malé lodě. Volně žijící ryby přitom z pohledu světové produkce potravin tvoří jen 1,2 procenta kalorií.

Rybářská aktivita v roce 2016

Zdroj: globalfishingwatch.org

Vědci měli k dispozici 22 miliard automaticky vysílaných zpráv z lodí od roku 2012 do roku 2016 od více než 70 tisíc rybářských plavidel. Každá větší loď vysílá přes automatický identifikační systém (AIS) svou polohu, směr plavby, rychlost a jméno lodi. Systém má zabránit kolizím lodí a také odhalit nezákonný rybolov.

Studie zachycuje 75 procent všech lodí, které jsou větší než 36 metrů a 50 až 75 procent lodí větších než 24 metrů. Menší lodě nemají povinnost hlásit svou polohu.

600krát na Měsíc a zpět

Za období 2012 až 2016 sledované lodě strávily rybolovem 40 milionů hodin. Pokud by se jednalo o jednu rybářskou loď, trvala by jí rybářská výprava 4500 let. Lodě spotřebovaly 19 miliard kilowatthodin elektrické energie, což by vydrželo 3,8 milionu pětičlenných domácností po dobu jednoho roku. Lodě urazily vzdálenost 460 milionů kilometrů, což je stejně jako 600krát na Měsíc a zpět na Zemi.

Proto je dopad na oceány a životní prostředí kvůli průmyslovému rybolovu obrovský. Na této aktivitě se z 85 procent podílí lodě pouze pěti zemí. Číny, Španělska, Tchai-wanu, Japonska a Jižní Koreje. Intenzita rybolovu se snižuje pouze během svátků. V Říši středu to jsou oslavy čínského nového roku, v Evropě a Americe v době vánočních svátků a během víkendů.

Rozložení rybářské aktivity podle jednotlivých zemí

Zdroj: globalfishingwatch.io

Nejoblíbenější loviště jsou v evropské části Atlantiku a ve Středozemním moři, populární jsou vody kolem Japonska a pobřeží Číny. Krátkodobé ekonomické výkyvy, jako je cena ropy, neměly na rozsah rybolovu téměř žádný vliv.

Deník Süddeutsche Zeitung připomenul, že množství ryb vylovených z oceánů je posledních 30 let konstantní. Pohybuje se okolo zmíněných 90 milionů tun ryb ročně. Růst spotřeby vyvažuje zejména umělý chov ryb. Organizace pro výživu a zemědělství přesto varuje, že rozsah rybolovu je příliš vysoký na to, aby se stavy ryb mohly v oceánech obnovit.

Stránky projektu Global Fishing Watch nicméně uvedly, že části oceánů zejména na jižní polokouli jsou využívány pro rybolov méně a některé druhy ryb tu mohou regenerovat a zvýšit své stavy.

