Svatý grál na dosah: Boris Johnson Britům slíbil fúzní reaktor

Britský premiér Boris Johnson na říjnové konferenci Konzervativní strany prohlásil, že Spojené království je velmi blízko k tomu, aby učinilo průlom ve vývoji termonukleárního fúzního reaktoru. Uvedl to ve spojitosti s tím, že vláda souhlasila s injekcí pro výzkumné centrum pro jadernou fúzi v Culhamu v Oxfordshiru ve výši 200 milionů liber (5,9 miliardy korun).

Velká Británie je považována za světového lídra v tomto výzkumu, projekt JET (Joint European Torus) je v současnosti největším tokamakem na světě. Projekt byl zahájen v roce 1983 a vědci operují s palivem tvořeném směsí deuteria a tritia. Pracoviště se ale podílí v rámci vědeckých konzultací i na projektu ITER. Tento největší fúzní reaktor na světě se staví v jižní Francii.

Deník The Guardian napsal, že není úplně jasné, co Johnson myslel slovy „komerčně životaschopné miniaturní fúzní reaktory“. Protože takto svůj výzkum britští odborníci nestaví.

Cílem vědců je simulovat prostředí, které se vyskytuje uprostřed hvězd, a dosáhnout teplot okolo 100 milionů stupňů Celsia. To by pak znamenalo, že teplota uprostřed reaktoru bude nejvyšší v naší solární soustavě, vysvětlil ředitel JET Ian Chapman.

Při slučování jader izotopů vodíku deuteria a tritia se uvolňuje obrovské množství energie. Výhoda oproti současným jaderným reaktorům je v tom, že by nemohlo dojít k jaderné havárii podobné Černobylu nebo Fukušimě. Navíc reaktor se může velmi rychle zastavit.

„Zdá se to být příliš ideální, než aby to byla pravda. Vysoká energetická hustota, nízká produkce odpadu a nemožnost nekontrolovaného uvolnění energie,“ shrnul výhody jaderné fúze ředitel vědeckého oddělení projektu ITER Tim Luce. První zkušební testy by měly začít v roce 2025, o deset let později má ITER vyrábět elektřinu. Výkon se plánuje na 500 MW. První elektrárna, jež by do sítě dodávala elektrický proud, by mohla vzniknout nejdříve po tomto datu, tedy po roce 2035.

Prolomíme dosavadní rekord

Chapman tvrdí, že v příštím roce má reaktor JET provést další test s palivem směsi deuteria a tritia. „Jsme optimističtí v tom, že prolomíme dosavadní rekord vyrobené elektřiny v rámci jaderné syntézy,“ zdůraznil britský fyzik. V roce 1997 se uvolnila energie o výkonu 16 MW.

Britský projekt by neměl být dotčen brexitem. „Máme smlouvu do konce roku 2020 a jednáme o prodloužení smlouvy s našimi evropskými partnery do konce roku 2024,“ dodal Chapman.

Nejen Temelín a Dukovany. Malé reaktory by mohly na severu republiky nahradit uhlí i teplárny

JET je součástí programu Eurofusion, jež je navázána na členství v organizaci Euroatom a členství v EU, zdůraznil nicméně Tony Donné z Eurofusion, který vedle JET zastřešuje i ITER. Při případném odchodu Spojeného království z EU by musela ostrovní země dojednat nové podmínky své účasti i na projektu ITER. To by ale mohlo znevýhodnit britské firmy, jež se chtějí podílet na komerční fázi projektu.

Britská vláda nicméně počítá i s vlastním projektem tokamaku Step (Spherical Tokamak for Energy Production). Ten by měl mít výkon 100 MW a první elektřinu do sítě by měl dodávat okolo roku 2040. Šéf projektu Howard Wilson nicméně předpokládá, že britští odborníci budou spolupracovat s vědci v projektu ITER. Britský reaktor by měl být kompaktnější než ten, který se staví v jižní Francii.

Zatím největší technickou výzvou pro odborníky zůstává odolnost materiálů vůči extrémním teplotám a tlaku uvnitř fúzního reaktoru. Zejména pokud má reaktor kontinuálně vyrábět elektřinu. Sami vědci tvrdí, že čím více firem bude na této technologii pracovat, tím dříve se podaří fúzní reaktory dostat do komerční fáze. Na vývoji této technologie kromě mezinárodního projektu ITER pracuje samostatně také Čína, Indie nebo Spojené státy. Nepředpokládá se, že by ve větší míře mohly tokamaky vyrábět elektřinu před rokem 2050.

