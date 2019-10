Na Mars s atomovým pohonem. Bílý dům podporuje NASA ve výzkumu, který začal von Braun

Americká vláda Donalda Trumpa dala zelenou výzkumu jaderného pohonu pro rakety. Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA obnovil projekt, který započal už konstruktér Wernher von Braun v 60. letech minulého století. Sám počítal s tím, že by Američané mohli s tímto druhem pohonu přistát na Marsu už v 80. letech. NASA tvrdí, že jaderný raketový pohon je revoluční technologií, která změní dosavadní plány objevování okolního vesmíru člověkem.

„Pokroky ve vývoji materiálů, zkušebních možnostech a vývoji reaktorů jsou pro NASA impulsem k ocenění jaderného tepelného pohonu (Nuclear Thermal Propulsion – NTP) jako alternativy pro 21. století k pohonu pro průzkumné mise s člověkem na Mars a dále do vesmíru,“ uvedla vesmírná agentura.

Aby bylo možné využít jaderný materiál ve vesmíru, vydal letos v srpnu prezident USA memorandum, jež nařizuje, aby NASA přepracovala své bezpečnostní předpisy pro využívání jaderných materiálů. To má zajistit Spojeným státům technologickou dominanci ve vesmíru. Na vývoj jaderných motorů v roce 2018 Kongres vyčlenil částku 100 milionů dolarů (2,3 miliardy korun), letos to je 125 milionů (2,9 miliardy korun).

Jaderné motory jsou sice účinnější než stávající raketový pohon, jejich použití ale bylo dosud spojováno s velkým rizikem. Kromě toxického odpadu je problémem i vysoká teplota přes dva tisíce stupňů Celsia, kterým je vystaven motor. „Na Mars se můžete dostat se současnými motory, ale bude to velmi těžké,“ uvedl odborník NASA na jaderný pohon William Emrich. „Při letech dál než na Měsíc je mnohem lepší jaderný pohon,“ doplnil.

Časopis Wired napsal, že Trump tlačí na odborníky z NASA, aby připravili co nejdříve misi na Měsíc. Satelit Země by pak byl i vhodným místem pro testování jaderného pohonu. Tradiční motor by měl raketu vynést nejprve na oběžnou dráhu a teprve pak by se mohly nastartovat motory s jaderným palivem.

V principu se jedná o to, že by vodík na velmi vysokou teplotu ohřála štěpná reakce jaderného paliva – uranu. Cesta lidské posádky ze Země na Mars by se zkrátila na polovinu. Šéf NASA Jim Bridenstine tvrdí, že tuto technologii by měly Spojené státy v kosmu využít.

Výzkum začal už v roce 1961 v rámci programu Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application (NERVA). Podle von Brauna měly takové motory dostat americkou misi na rudou planetu. V roce 1969 počítal s termínem startu v listopadu 1981. Přistání se mělo uskutečnit v srpnu 1982. Na konci roku 1972 byl projekt kvůli změnám priorit Spojených států pozastaven. Nyní jej oživila Trumpova administrativa. První využití motorů s jaderným palivem by se mohlo překrývat s termínem přistání na Měsíci v roce 2024.

O vývoji motorů na jaderný pohon hovoří také Rusko. Dají se využít i pro rakety, jež by se mohly vyhnout protiraketové obraně protivníka. Zejména po výbuchu na severu Ruska u města Severodvinsk se začaly množit spekulace, že šlo o testování nové rakety Burevestnik s jaderným pohonem.

