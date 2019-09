Made in USA. Hongkongská policie rozhání protesty americkým slzným plynem

Joshua Wong, který je jednou z hlavních tváří protičínských protestů v Hongkongu, se v úterý bude snažit přesvědčit americké zákonodárce, aby zastavili vývoz prostředků pro zvládání davů do Hongkongu. Tamní policie například používá slzný plyn vyráběný společností Nonlethal Technologies v Pensylvánii.

„Je nutné, aby americká vláda zastavila vývoz zbraní pro potírání nepokojů, který využívá hongkongská policie,“ řekl Wong webu BusinessInsider.com. Vývoz těchto prostředků již zastavila Velká Británie a stejný cíl má také skupina amerických senátorů pod vedením Marka Rubia.

Iniciativa v otevřeném dopise vyzvala ministra obchodu Wilbura Rosse a ministra zahraničí Mikea Pompea k tomu, aby přehodnotili pravidla pro vývoz zboží pro hongkongskou policii. Amerika musí zavést taková opatření, aby „ochránila obyvatele Hongkongu před policejní brutalitou,“ napsali senátoři. Zdůraznili také obavy, že vyvážené vybavení může být použito k potírání tamního disentu.

The protesters have been dispersed. This US-made tear gas canister is what the Hong Kong police have been throwing at the #HongKongProtesters. I’ve see this same brand, Pennsylvania based “nonlethal technologies” in many countries around the world. pic.twitter.com/pGzr95t2FC