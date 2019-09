Ústupek demonstrantům. Správkyně Hongkongu oznámila stažení návrhu extradičního zákona

Protesty proti návrhu extradičního zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávají, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Správkyně Hongkongu Lamová po protestech pozastavila schvalování kontroverzního návrhu zákona, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. To Lamová podle agentury Reuters oznámila na dnešním setkání s poslanci. S veřejným prohlášením dnes politička vystoupí později, uvádí agentura Reuters.

Demonstranti vyměnili kanály: svolávají se přes Pokémon Go a Tinder

Pokémon Go, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

V tuto chvíli není jasné, zda oficiální stažení návrhu zákona nepokoje ukončí, protože demonstrace postupně přerostly v požadavky na obecnější demokratické reformy v bývalé britské kolonii, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu.

Hongkong od přechodu pod čínskou správu funguje podle zásady „jedna země, dva systémy“ a díky tomuto modelu má některé svobody, které jsou v kontinentální Číně nemyslitelné. Mnozí však tvrdí, že Peking postupně tyto svobody omezuje.

Při zatím poslední z protestních akcí v noci na dnešek hongkongská policie použila pepřový sprej k rozehnání demonstrantů, kteří se sešli před policejní stanicí ve čtvrti Mong Kok a ve stanici metra Prince Edwarda. Tři muži ve věku 21 až 42 let byli po střetech hospitalizováni. Dva zůstávají v nemocnici ve stabilizovaném stavu, třetí byl již propuštěn, napsala agentura Reuters.

Dále čtěte:

Hongkongský developer kvůli protestům přišel o miliardu dolarů. Vyzývá k obnovení pořádku

Ujgury obklopila „virtuální klec“. Čína používá vyspělé technologie k jejich pronásledování

Černá listina se plní. Čínský velký bratr už rozhoduje, kdo smí do vlaku

Čtyři modernizace po čtyřiceti letech. Pragmatismus změnil Čínu v globální mocnost

Čína utahuje šrouby. Zablokovala weby The Washington Post a The Guardian

Vítězství demonstrantů? Správkyně Hongkongu označila návrh zákona o vydávání za mrtvý

Padající hvězda. Čínskému akciovému trhu pomáhá státní propaganda

V Hongkongu dochází výstroj pro demonstranty, celníci zabavují zásilky

Protesty v Hongkongu: policie zadržela prominentní aktivisty Wonga a Chowovou