V Hongkongu dochází výstroj pro demonstranty, celníci zabavují zásilky

Jak vypadá ideálně vybavený demonstrant v ulicích Hongkongu, dnes podrobně rozebrala televizní stanice CNN. Vedle zmíněné plynové masky, helmy, brýlí a deštníku má takový protestující černé oblečení, aby úřady ve splývajícím davu hůře rozpoznávaly jednotlivce. Na holeně si navléká chrániče. Sportovní boty mu umožňují snadný přesun.

Policejní náboje se slzným plynem sbírá za pomoci ochranných rukavic. V batohu má telefon, ručník a náhradní oblečení. Díky telefonu získává informace z internetových platforem, ručníkem si utírá pot a slzný plyn, díky náhradnímu oblečení může uniknout pozornosti policie.

„Od otevření jsme prodali 50 až 60 plynových masek. Teď už máme vyprodáno,“ řekl agentuře AFP 33letý Lee Ching-hei v jednom ze svých dvou improvizovaných obchůdků. Už dříve plynové masky sbíral, a tak si nyní žádaný typ dával stranou.

Své klienty, zejména ty mladé, shání prostřednictvím sociálních sítí. Potýká se ovšem s vysokým nájmem, takže nemá otevřeno pravidelně. Masky prodává za výhodnou cenu, studenti mají slevu až 90 procent.

Protesters have been on the streets for more than two months now, facing off against police, tear gas, rubber bullets, and pepper spray nearly every week. Here are some of the items they bring and wear to stay safe: https://t.co/qt14Jv996n pic.twitter.com/zM31DdhFHn