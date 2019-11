Kouzelná molekula má uchovat sluneční energii desítky let, slibují vědci ze Švédska

Uměle vytvořené molekuly, které dokážou akumulovat sluneční energii a udržet ji několik desítek let, mají být výjimečnou technologií, jež změní dosavadní využívání solární energie ve společnosti, slibuje vědecký tým z technologické univerzity Chalmers v Göteborgu. Nová technologie by se měla uplatnit zejména při vytápění budov.

Molekuly tvořené uhlíkem, vodíkem a dusíkem zachycují sluneční energii, jež se při působení katalyzátoru uvolní jako teplo. Technologie se ve formě tenké laminátové vrstvy může používat na oknech, povrchu automobilů nebo na textiliích, slibuje Karl Moth-Poulsen.

Technologii oceňují vědečtí kolegové. Jefrrey Grossman, jenž je profesorem pro nové materiály na Massachusetts Institute of Technology, a pracuje také na nových možnostech ukládání energie z obnovitelných zdrojů, tvrdí, že švédský vynález je klíčovým krokem k tomu, aby došlo ke komercionalizaci nových druhů ukládání energie.

Peter Schossig z německého Fraunhoferova institutu pro solární systémy ve Freiburgu doufá, že se technologie dostane do komerční fáze. Na tu bude potřeba podle Moth-Poulsena 5 milionu dolarů. Vývoj dosud stál 2,5 milionu dolarů. Nový materiál by mohl být k dispozici do tří let. Tým nyní pracuje na tom, aby bylo možné molekuly využít i pro výrobu elektřiny.

Švédský vědec tvrdí, že nový systém bude určitě levnější než současné lithium-iontové baterie, protože nevyužívá drahé kovy. Přesný propočet nákladů na uchování energie ale vědecký tým z Göteborgu zatím nemá.

