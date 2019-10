Tepelná čerpadla sehrají při snižování emisí klíčovou roli, říká manažer Stiebel Eltron Matten

Česká republika je pro německou rodinnou firmu Stiebel Eltron důležitým trhem pro expanzi ve střední a východní Evropě. Firma ve své pražské centrále představila nový showroom s pěti tepelnými čerpadly. „Jsme pyšní na to, že zde může prezentovat své technologie. Pro nás to je závazek využívat obnovitelné technologie na místním trhu, kterému věříme. Investujeme také do lidí a infrastruktury v ČR,“ zdůraznil Matten v rozhovoru pro web Euro.cz.

Firma vyrábí tepelná čerpadla v Evropě a doufá, že také český zákazník bude v následujících letech více investovat do nových technologií. Německý manažer, jenž je také členem představenstva Federace německého teplárenství, tvrdí, že německá vláda se v rámci své klimatické politiky vydala správným směrem, ale zatím se jedná o první krůček na cestě ke společnosti bez masivního využívání fosilních paliv.

Jak vnímáte klimatický balíček německé vlády?

Mám k tomu dvě poznámky. Mohlo by se udělat více. Takové názory zaznívají v průmyslu i v médiích. Na druhou stranu, za poslední rok se politika posunula hodně dopředu. Na čem se dohodla vládní koalice, by ještě před rokem nebylo myslitelné. V rámci naší firmy Stiebel Eltron to považujeme za první dobrý krok na cestě, kterou se máme vydat.

Nejvíce diskutovaným tématem je cena za CO2 v dopravě a vytápění budov. Od roku 2021 by to mělo být 10 eur za tunu CO2. Jak cenu emisních povolenek vnímáte a může to pomoci vašemu byznysu?

Hospodaření naší firmy to neovlivní, protože cena za oxid uhličitý je příliš nízká. Dokud bude cena fosilních paliv nízká, nebude výhodné investovat například do tepelných čerpadel. Při ceně 10 eur za tunu CO2 to znamená zdražení paliva u čerpací stanice o dva centy (50 haléřů) na litr. To nebude znamenat změnu chování lidí. To by mělo význam od ceny 60 eur za tunu oxidu uhličitého. Jiné země v Evropě, jako je Švédsko, Švýcarsko nebo Francie, mají vyšší uhlíkovou daň. Ve Švédsku přesahuje 100 eur. Německá vláda má strach, obává se reakce voličů. Zejména na východě země. Naše podnikání to ani nezlepší, ani nezhorší.

Ekonomové kroutí hlavami. Německý klimatický balíček podle nich nemůže fungovat

Emisní povolenky, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Z německého průmyslu občas zaznívá názor, že konec jádra v roce 2022 a souběžné odpojování uhelných elektráren bude pro Německo jako vyspělou průmyslovou zemi znamenat velkou konkurenční nevýhodu, například vůči Francii, ale i Spojeným státům nebo Číně. Obáváte se takového vývoje?

Pokud chceme snižovat emise, musíme zavádět nové technologie. Jako průmyslová země se musíme na to připravit, vzít to jako výzvu, jako výhodu oproti ostatním. Je ale potřeba mít jasný plán, jak to v příštích 20 letech udělat, a zavádět postupné kroky. Pokud dokážeme hospodářství a průmysl ekologicky přebudovat, můžeme nové technologie prodávat po celém světě. Neměli bychom hovořit o rizicích, ale o šanci, kterou nám to dává.

Zaměřujete se na ohřev vody, chlazení a vytápění budov. Jaké jsou trendy v tomto oboru?

Jedním z trendů je energetická úspornost budov. Vidíme, že je třeba optimalizovat spotřebu energie podle toho, jak je drahá elektřina na trhu. Jak propojit spotřebu elektřiny a spotřebu tepla. Potřebujeme chytrá řešení, která umožní ukládat teplou vodu i energii. Je to velké téma, jak celý systém propojit. V tom vidím velký potenciál pro úspory.

Britská firma Centrica má plán na využití spotřebičů v domácnostech, zejména bojlerů, jako součásti rozvodné sítě. V případě hrozícího přetížení sítě by se spotřebiče vypnuly. Pracujete na podobném řešení?

Určitě. V momentě, kdy se stále více využívají v energetické síti obnovitelné zdroje energie, je stále těžší vyrovnávat tok energií v distribuční soustavě. Objevuje se nadprodukce na jedné straně, na druhé chybí energie. V Austrálii jsme přišli s řešením, které bylo velmi úspěšné. Místní distribuční firma umí naše přístroje vypnout přes síť.

Například v australském státě Qeensland přes léto svítí hodně slunce. Naše zařízení pro ohřev vody mohou v této době spotřebovávat tuto lacinou elektřinu, které je na trhu hodně, a tím stabilizovat systém. Je to zásadní téma, jakým způsobem spolupracovat s distributory energie.

Bojlery proti blackoutu. Britská firma zapojí domácnosti do stabilizace sítě

Bojler, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Lze to uplatnit i v Německu nebo v České republice?

V momentě, kdy mámě vysoký podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, například během léta, kdy to je v některých dnech v Německu až 80 procent, tak se dají spotřebiče domácností pro ohřev vody využívat pro stabilizaci sítě.

Jaký je zájem o zelené technologie vaší firmy? Například tepelná čerpadla nebo solární systémy. Dá se srovnat v tomto ohledu trh v Německu a v České republice?

V České republice je o tyto technologie zájem, na českém trhu tvoří významnou část našeho obratu. Je to pro nás zároveň obtížné, protože kupní síla obyvatelstva a ochota investovat do nových technologií není ještě na stejné úrovni jako v Německu. Mnoho lidí v ČR využívá centrální vytápění, takže neuvažují o pořízení tepelného čerpadla. V tomto ohledu je německý trh otevřenější.

V Praze otevíráte nový showroom. Jaké máte plány a cíle expanze v ČR?

Jsme pyšní na to, že zde můžeme prezentovat své technologie. Pro nás to je závazek využívat obnovitelné technologie na místním trhu, v Praze. Je to trh, kterému věříme. Investujeme také do lidí a infrastruktury v ČR. Nejsem příznivcem krátkodobých řešení. Posilujeme zde naše centrum pro region střední a východní Evropy. Můžeme také propojit naše klienty z Německa s českým trhem.

Nový showroom Stiebel Eltron v Praze Investice za zhruba 3,6 milionu korun firmě umožní předvést zákazníkům nabízené technologie v reálném provozu. Kotelna instalovaná v showroomu se skládá z pěti vzorových kotelen malých rodinných domů a jako celek (kaskáda) vytápí a chladí celou budovu. Větrání budovy zajišťují 2 centrální entalpické jednotky se zpětným získáváním tepla a vlhkosti. Výrobce tepelné techniky a tepelných čerpadel tak chce produkty ukazovat a vysvětlovat jejich výhody v provozu - v budově je proto instalováno pět tepelných čerpadel, ačkoli by ji bylo možné vytápět a chladit jedním silnějším tepelným čerpadlem systému vzduch-voda.

Chceme dále posilovat značku Stiebel Eltron v celém regionu. Například nabízet nové produkty pro úsporné vytápění starých budov, zejména prostřednictvím tepelných čerpadel. To je určitě trend, pokud chceme dosáhnout v EU klimatických cílů. Tepelná čerpadla sice nejsou jedinou technologií, ale velmi významnou v tomto segmentu. Vytápění budov tvoří 35 procent produkce skleníkových plynů, více než automobily, letadla nebo zemědělství.

Studoval jste na univerzitě ve Stuttgartu. V tomto městě platí zákaz vjezdu pro starší automobily s dieselovým motorem. Jaký je obecně váš názor na tuto regulaci, měla by podobná opatření zavádět i další města?

Dobrá otázka. Ano i ne. Pokud je znečištění ovzduší velké, musí se něco dělat pro ochranu zdraví obyvatel. Na druhou stranu, lidé by měli vědět, že v případě koupě auta jej mohou například dalších pět let používat. Takže, pokud chci zakázat vjezd autům, lidé by měli mít pět let na to, aby se na takový zákaz připravili.

Dalším aspektem je i rozsah zákazu. V Stuttgartu to platí pro celé město. Což je lepší řešení, než když se zakazuje vjezd dieselovým autům jen v některých ulicích. To vnímám jako politický aktivismus, pouze jako politické gesto bez reálného dopadu.

Jak vidíte budoucnost obnovitelných zdrojů v Evropě? Německý ministr průmyslu Peter Altmaier hovoří o nutnosti spolupráce mezi státy i v rámci takzvané Energiewende a budování obnovitelných zdrojů. Je takové řešení reálné?

Upřímně si myslím, že v dohledné době ne. Ohledně Německa a politiky Energiewende se domnívám, že nejprve se to musí podařit v samotném Německu, aby byl německý trh dostatečně silný – v investicích a v inovacích. Pak může Německo „vyvážet“ své technologie do ostatních států. V tomto ohledu dělá německá vláda zatím málo.

Podívejte se například na Čínu, i když nejsem přítelem plánované ekonomiky a čínské vlády, co dělá na energetickém trhu. Má zcela jasnou politiku. Například z ničeho vytvořili během pěti let největší trh s tepelnými čerpadly na světě. Je jich 1,3 milionu kusů. V Evropě to je 600 tisíc kusů. To znamená, že vytvořili skvělé podmínky i pro čínské výrobce. Kteří mohou své výrobky také exportovat. To už se stalo v případě solárních panelů.

V jakých zemích Stiebel Eltron vyrábí tepelná čerpadla?

Největším producentem v rámci naší firmy jsou továrny v Německu. Druhým největším producentem je Švédsko. Třetí je Slovensko (Stiebel Eltron v roce 2004 koupil továrnu Tatramat v Popradu – pozn. red.). Z hlediska obratu je pro nás největším trhem Německo, následuje Švédsko a Švýcarsko. Chceme začít vyrábět tepelná čerpadla i v Číně pro místní trh.

Může se stát EU lídrem ve vývoji zelených technologií, jak o tom hovoří Evropská komise?

Máme tu dostatečné know-how. Je tu mnoho technicky vzdělaných odborníků. Problém současné EU je ale v tom, že v čele jednotlivých států stojí velmi rozdílné vlády. Někde vládnou populisté. Než se v Evropě podaří dosáhnout konsensu, tak to potrvá ještě dlouho. Jednotlivé země se mohou stát lídry v obnovitelných technologiích, EU jako celek v krátkodobém horizontu nikoliv.

Nicholas Matten Do Stiebel Eltron nastoupil v srpnu 2016 jako člen vedení zodpovědný za obchod, marketing a finance. Je členem představenstva Federace německého teplárenství. Vystudoval strojní inženýrství na univerzitě ve Stuttgartu. V minulosti pracoval např. jako viceprezident pro prodej ve firmě Hansgrohe SE či ve společnostech Vickers System Ltd., v britském Havantu či u Hydraulikring GmbH v Nürtingenu. Narodil se 27. září 1961 v anglickém Aylesbury, vyrostl v Kampale (Uganda) a Bádensku-Württembersku.

O firmě Stiebel Eltron Vyvíjí a vyrábí technické produkty od roku 1924. Patří celosvětově k technologickým lídrům v oblasti ohřevu vody, vytápění a obnovitelných zdrojů energie. Koncern je rodinnou firmou, má pět mezinárodních center výroby, 24 prodejních společností a zastoupení ve více než 120 zemích. Zhruba 40 procent obratu pochází ze zahraničí. Na celém světě firma zaměstnává více než 3700 lidí. V Česku Stiebel Eltron působí od roku 1991.

