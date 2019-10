Levnější než baterie: opuštěné těžební šachty mají sloužit jako zásobárna obnovitelné energie

Myšlenka je založena na zemské přitažlivosti. V době, kdy je energie dostatek, vytáhnou navijáky závaží ze šachty nahoru. V momentě, kdy je třeba energii uvolnit, spustí se závaží dolů. Na podobném principu fungují přečerpávací vodní elektrárny.

Firma z Edinburghu Gravitricity nabízí využití velkého závaží, které navijáky vytáhnou v době dostatku energie z obnovitelných zdrojů z hluboké opuštěné těžební šachty. Výhodou mají být zejména nižší náklady než si žádají bateriová úložiště, která pro akumulaci energie potřebují drahé kovy. Navijáky jsou napojeny na turbíny a připojeny k síti.

V případě, že není v okolí dostupná šachta, může se postavit věž, ale takové řešení je finančně nákladnější, upozornil web BBC. Firma ale plánuje jednu přímo v hlavním městě Skotska postavit, aby prokázala funkčnost technologie.

Jak funguje úložiště energie založené na gravitaci:

Manažeři společnosti už jednají s majiteli uhelných dolů na území Velké Británie, aby se tato zelená technologie ve Spojeném království rozšířila. Podle BBC probíhají konzultace s majiteli dolů také v České republice, Polsku, Finsku nebo Jihoafrické republice, kde jsou jedny z nejhlubších dolů na světě. Evropské těžební šachty měří v průměru 800 metrů, v Jižní Africe to je přes dva tisíce metrů.

V bývalých dolech by se dalo použít až 24 závaží. Celkem by se jednalo o 12 tisíc tun, jež by byly vytahovány a posléze spouštěny do šachet. Podle poptávky mohou být závaží používána postupně nebo najednou.

V takovém případě by energie mohla zásobovat 63 tisíc domácností elektřinou po dobu jedné hodiny. Vládní agentura Spojeného království technologii podpořila částkou 640 tisíc liber (19 milionů korun).

Akademici z Imperial College London potvrdili, že tato varianta ukládání energie je finančně mnohem výhodnější než úložiště sestávající z lithium-iontových akumulátorů.

Zatímco vybudování a nabití jedné megawatthodiny v průmyslovém li-ion úložišti stojí 442 liber (13 127 korun), energie využívající bývalé šachty vyjde na čtvrtinu – 132 liber (3920 korun). První funkční prototyp firma plánuje postavit do roku 2022.

Tepelná čerpadla sehrají při snižování emisí klíčovou roli, říká manažer Stiebel Eltron Matten

Člen vedení společnosti Stiebel Eltron Nicholas Matten. ( Autor: Stiebel Eltron )

