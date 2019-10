Větrné turbíny mohou vyrobit mnohem více elektřiny, než lidstvo spotřebuje

Mezinárodní energetická agentura IEA ve své analýze zdůraznila, že potenciál větrných parků na mořích je tak velký, že by teto sektor mohl vyrábět až 18krát více elektřiny, než je současná poptávka ve světě.

„Větrné turbíny na moři v současnosti vyrábí jen 0,3 procenta energie na světě. Jejich potenciál je ale obrovský. Vlády a průmysl čeká velká výzva, aby tento zdroj energie dokázaly co nejvíce využít k přechodu na obnovitelné zdroje,“ uvedl šéf IEA Fatih Birol.

V Evropské unii nyní poptávka po elektřině činí 2 884 TWh ročně, větrníky v evropských mořích přitom mají potenciál kapacity až 33 844 TWh. To je 12krát více, než jaká je současná spotřeba elektřiny. Do roku 2040 by mohly mít větrné turbíny instalovaný výkon až 127 GW v rámci EU (loni to bylo 19 GW). Čína pak může do roku 2040 zvýšit výkon ze 4 GW na 107 GW, tvrdí IEA ve své prognóze.

Němci se přejedli turbín. Nespokojení občané téměř zastavili výstavbu větrníků

Globální poptávka po elektřině v současnosti dosahuje 23 tisíc TWh. Ve větrných parcích, jež nebudou v hloubce větší než 60 metrů a ve vzdálenosti větší než 60 kilometrů od pobřeží, může být přitom celkem snadno vyprodukováno 36 tisíc TWh elektřiny. Větrná energetika by mohla v následujících dvaceti letech růst 13procentním tempem ročně.

Takový scénář představuje i velkou investiční a obchodní příležitost pro ropné firmy, které již mají zkušenosti s budováním ropných plošin na moři, dodal Birol.

