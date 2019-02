Nový plán proti globálnímu oteplování: pouze obnovitelné zdroje a plynovody

Využívání obnovitelných zdrojů energie ze 100 procent do roku 2050 má pomoci stávající plynárenská infrastruktura. K tomuto řešení dospěli odborníci z technologické univerzity v Sydney, univerzity v Melbourne a německého centra pro letectví, kteří se podílejí na projektu One Earth Climate Model, jenž je financován nadací Leonarda DiCapria.

Zemní plyn má hrát klíčovou roli v období přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a syntetickým palivům, které nebudou zvyšovat emise skleníkových plynů. Projekce počítá s tím, že bude pokračovat elektrifikace sektoru dopravy a vytápění budov. Fosilní paliva by měl nahradit postupně vodík.

Počítá se také s „negativními emisemi“, aby bylo možné dosáhnout uhlíkové neutrality bez spoléhání na dosud neprověřené technologie zachytávání a ukládání uhlíku (CCS). To znamená ukončit deforestaci na Zemi a naopak začít s jejím zalesňováním.

Nord Stream 2 bude do konce roku hotov, zní z OMV. Americké výhrůžky sankcemi ho nezastaví

Scénář je výsledkem kombinace počítačových modelů, které propočítávají různé dopady emisí skleníkových plynů a na druhé straně modelují možnosti využívání větrné a solární energie.

„Na rozdíl od jiných scénářů, které počítají s udržením oteplování pod 1,5 stupně Celsia, naše analýza úmyslně integruje existující globální plynárenskou infrastrukturu,“ zdůraznil Sven Teske z institutu pro udržitelnou budoucnost na technologické univerzitě v Sydney.

Zemní plyn má být postupně nahrazován „zeleným“ vodíkem a metanem, který bude vyráběn pomocí energie ze solárních a větrných elektráren. Tyto technologie by měly být zaváděny v omezeném množství mezi lety 2020 až 2030, po roce 2030 by mělo dojít k akceleraci tohoto procesu. Konverze plynových elektráren by měla probíhat od roku 2030 tempem 197 gigawattů instalovaného výkonu ročně.

Celá transformace energetiky by přitom neměla ohrozit pracovní místa. Pro rok 2050 počítají odborníci s tím, že globálně bude energetika zaměstnávat 46,3 milionu lidí, což je o 16,4 milionu míst více, než počítá Mezinárodní energetická agentura (IEA).

Autoři projekce zdůrazňují, že celou transformaci energetiky lze technicky i ekonomicky zvládnout, nepůjde to ale bez výrazné politické podpory.

Související články: