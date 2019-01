Nord Stream 2 bude do konce roku hotov, zní z OMV. Americké výhrůžky sankcemi ho nezastaví

Projekt Nord Stream 2 bude z 90procentní pravděpodobností dokončen do konce roku 2019, prohlásil šéf plynárenské sekce rakouské firmy OMV Manfred Leitner. Energetická společnost je jednou z těch, které se na projektu finančně podílejí. Společně s Engie, Shell, Uniper a Wintershall financují projekt z poloviny, zbytek platí ruský Gazprom.

Výtky americké strany ohledně toho, že se tím zvýší závislost Evropské unie na Rusku, odmítá. Nedělá si ani větší vrásky z toho, že Američané vyhrožují evropským firmám sankcemi, pokud z projektu nevycouvají. Podle něj se jedná o politikum.

„Poptávka po zemním plynu vzroste v neposlední řadě proto, že elektřina vyrobená z uhlí se musí kvůli emisím CO2 snížit,“ zdůraznil potřebu plynovodu v rozhovoru pro rakouský Der Standard.

Pokud by se elektřina vyrobená z uhlí ze dne na den nahradila elektřinou ze zemního plynu, snížil by se objem emisí v EU o 50 procent. Což je cíl pro rok 2030, dodal rakouský manažer.

Tlak na ostatní dovozce plynu

Zvýšení kapacity plynovodu pod Baltským mořem podle něj zvýší tlak na ostatní dovozce plynu do Evropy, zejména na importéry zkapalněného zemního plynu. I proto je podle něj dokončení projektu pro EU zásadní. Spojené státy si rozšíření Nord Streamu nepřejí právě proto, že se stávají významným exportérem LNG a hledají nové trhy, tvrdí Leitner.

„Ekonomický zájem USA je pravděpodobně v popředí, existují také mocenské zájmy. Chtěl bych ale vědět, co by Spojené státy řekly na to, kdyby EU vyhlásila, že by se neměl postavit ropovod z Kanady do USA, protože to je v rozporu s představami Evropské unie,“ klade řečnickou otázku Leitner.

Amerických sankcí se neobává, podle něj rakouská i německá vláda zastávají jasné stanovisko, že projekt se má dokončit. Společnost OMV už do projektu investovala 500 milionů eur (12,8 miliardy korun).

