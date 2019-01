Baterie elektrovozů jako virtuální elektrárna. Energetici chtějí zapojit evropské automobilky

Jezdit s autem zdarma? Utopický sen by se mohl splnit do několika let majitelům elektromobilů, pokud se v Evropě rozšíří koncept oboustranného dobíjení elektromobilů, jenž se nazývá „vehicle-to-grid“. Loni tento projekt začala testovat japonská automobilka Nissan s italským energetickým koncernem Enel v Dánsku.

Nyní Nissan začal spolupracovat také s francouzskou firmou EDF a německou společností E.ON. Energetičtí giganti doufají, že se k této technologii připojí i další výrobci automobilů v Evropě, a podpoří tak prodej elektromobilů, který se zatím bez dotací nedaří ve větší míře v zemích EU prosazovat.

Německo a Francie jsou dvěma největšími ekonomikami na kontinentu, proto by úspěch projektu v těchto zemích měl mít zásadní vliv na rozšíření elektromobility.

Energetické firmy si nechtějí nechat utéct příležitost prodat řidičům více elektřiny, na druhou stranu chtějí předejít tomu, aby byla ve špičce síť neúměrně zatížena a destabilizována. Služba V2G (vehicle-to-grid) by měla toto riziko snížit a motivovat majitele elektrických vozů, aby dobíjeli auta mimo špičku. Za to by měli dobíjení zdarma (v případě Dánska se počítá dokonce s ročním ziskem ve výši 1300 eur, což je v přepočtu přes 33 tisíc korun).

Lithiové baterie. Do roku 2030 nejlevnější varianta pro ukládání energie

E.ON pracuje s Nissanem také na vývoji softwaru, jenž by dokázal předpovídat špičku v poptávce po elektřině. Francouzský koncern EDF, ve kterém vláda vlastní téměř 84 procent akcií, spolupracuje s kalifornskou společnosti Nuvve na vybudování velké sítě V2G chytrých dobíjecích stanic ve Velké Británii, kde by jich mělo být 1500.

Spolupráce by se měla rozšířit i do ostatních zemí v Evropě. EDF chce být do roku 2022 hlavní energetickou firmou poskytující dobíjení elektromobilů ve Francii, Velké Británii, Itálii a Belgii.

Obecně by baterie z elektrických automobilů mohly v budoucnu hrát roli virtuálních záložních elektráren, protože elektromobily jsou v provozu v průměru deset procent času během 24 hodin. Šéf pro elektrickou mobilitu italské firmy Enel Alberto Piglia prohlásil, že trh s elektromobily poroste v následujících letech exponenciálně a s tím bude souviset nárůst nabídky energetických služeb. Proto Enel V2G podporuje.

Ředitel firmy Nuvve Gregory Poilasne připustil, že zatím pro větší rozšíření oboustranných dobíjecích stanic v Evropě chybí společný standard. Kritici této technologie upozorňují na to, že časté nabíjení a vybíjení akumulátorů zkracuje jejich životnost. Baterie přitom tvoří až třetinu ceny elektromobilu.

