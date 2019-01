Elektromobil je čistší než auto se spalovacím motorem, i když ho pohání energie z uhlí

Častá kritika toho, že elektromobily jsou stejně škodlivé jako běžná auta, pokud jezdí na elektřinu, která se získává z uhlí, plynu nebo ropy, je neoprávněná. Tvrdí to analytici firmy Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

I když se baterie v automobilu dobíjejí z elektřiny vyrobené z fosilních paliv, produkují o dvě pětiny méně ekvivalentu oxidu uhličitého než automobily s motory, které spalují benzín nebo naftu. Takže i v zemích, kde se ve velké míře spaluje uhlí v elektrárnách, jako je Čína, má podpora elektromobilů z hlediska dopadů na životní prostředí smysl.

V následujících letech bude tento rozdíl dále stoupat s tím, jak se bude zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie na globálním energetickém mixu. Například ve Velké Británii by měly emise z dopravy do roku 2040 klesnout o 90 procent.

Analytik BNEF Colin McKerracher tvrdí, že automobily se spalovacími motory za celou dobu, co jsou v provozu, produkují stejné množství skleníkových plynů. „Emise na ujetý kilometr jsou stále stejné. U elektromobilu ale budou klesat s tím, jak se bude zvyšovat podíl zelené elektřiny v energetickém mixu,“ zdůraznil McKerracher.

Společnost BNEF spočítala, že elektřina, která se používá pro dobíjení elektrických automobilů, pocházela v roce 2018 z 38 procent z uhlíkově neutrálních zdrojů a do roku 2040 by měl tento podíl narůst na 63 procent. Nové technologie totiž v následujících letech umožní uživatelům při dobíjení baterií využívat ve větší míře elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Analýza ale nepočítá s uhlíkovou stopou spojenou s výrobou baterií a těžbou vzácných kovů, které se při jejich výrobě používají. Také nebere v úvahu, jak bude energeticky náročné baterie recyklovat.

Elektromobily nyní tvoří na celkových prodejích osobních vozů podíl 1,8 procenta, v roce 2040 by to mělo být 55 procent. Podle britské pobočky poradenské firmy Deloitte by měla být pořizovací cena a provoz elektromobilů do konce roku 2021 na stejné úrovni jako v případě automobilů se spalovacím motorem.

Dále čtěte:

Austrálie se probouzí z lithiové kocoviny. Těžaři reagují na propad ceny o třetinu

Chceš, nechceš, musíš! Nucení automobilek do elektromobilů se prodraží