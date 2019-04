Jídlo v koši: nejvíce plýtvá „klimaticky zodpovědná“ nastupující generace

Mladí lidé se v rámci ekologického hnutí často angažují v boji za ochranu klimatu a přírody. Jak ale zjistil průzkum společnosti Forsa, obecně se mladí lidé nechovají příliš ekologicky, pokud se jedná o zacházení s jídlem. Ve věku 14 až 19 let 31 procent z nich potraviny vyhodí do koše alespoň jednou týdně, 14 procent přiznalo, že to je vícekrát v týdnu.

Průzkumu se v Německu zúčastnilo 1230 respondentů a byli dotazováni, zda v posledním roce vyhodili do koše potraviny jako je zelenina, ovoce, mléčné výrobky nebo maso.

Se zvyšujícím se věkem podíl lidí, kteří plýtvají potravinami, klesá. Ve věku 20 až 29 let jednou týdně vyhazuje jídlo 23 dotázaných. Lidé, kterým je přes 60 let, se chovají v tomto směru nejvíce ekologicky, protože častěji než jednou týdně jídlo vyhodí pouze dvě procenta z nich.

V Německu skončí v koši každý rok 11 milionů tun potravin. Přitom na každého Němce ročně připadne 55 kilogramů vyhozeného jídla, které se mohlo ještě sníst. Většinou se jedná o zeleninu a ovoce.

Zemědělství a potravinářský průmysl v globálním měřítku produkují třetinu emisí skleníkových plynů. V zemědělství se používá jako hnojivo oxid dusný, jenž je třistakrát škodlivější pro ozonovou vrstvu než oxid uhličitý. Navíc se při produkci potravin, zejména masa, spotřebovává velké množství vody. Kampaně proti plýtvání potravinami nemají na mladé Němce zatím patřičný vliv.

Dále čtěte:

V Německu žije rekordní počet cizinců. V některých městech tvoří skoro třetinu obyvatel