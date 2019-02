Stávky místo učení: radikální klimatické požadavky studentů podporují akademici i Brusel

Ve Velké Británii se minulý pátek uskutečnil největší organizovaný protest na ochranu klimatu, jehož se účastnili převážně nezletilí. Organizátoři tvrdí, že se do něj zapojilo deset tisíc studentů z 60 britských měst. Inspirovala je k tomu šestnáctiletá Švédka Greta Thunbergová, jež začala s osamoceným protestem loni v srpnu před švédským parlamentem.

Od té doby se demonstrace středoškoláků konaly v Německu, Francii nebo Belgii. Mladí lidé tím projevují nespokojenost se současnou politickou reprezentací, která podle nich nedělá potřebné kroky k tomu, aby zastavila změny klimatu.

Čtěte o masové podpoře iniciativy na ochranu včel v Bavorsku:

Sedmnáctiletá Anna Taylorová, jež patřila k organizátorům protestů, tvrdí, že účast byla ohromující. „Je to způsob, jak ukázat, že mladí lidé nejsou apatičtí. Že jsme připraveni protestovat, aby byly přijaty radikální kroky na ochranu klimatu,“ řekla deníku The Guardian.

V Londýně se sešly asi tři tisíce mladých lidí. Účastníci zablokovali ulici před britským parlamentem. Požadovali, aby lidé ve městě nepoužívali automobily. Studenti tvrdí, že je vláda musí začít poslouchat.

Podívejte se, jak vypadal protest mladých:

Podporu mladým vyjádřila bývalá šéfka OSN pro klima Christiana Figueresová, jež vyjednávala v roce 2015 podpis klimatické dohody v Paříži. Na stranu studentů se postavily v Británii dvě stovky akademiků, řada z nich jsou univerzitní profesoři. Studenty ocenili také labouristé, včetně jejich lídra Jeremyho Corbina.

British PM says that the children on school strike are “wasting lesson time”. That may well be the case. But then again, political leaders have wasted 30 yrs of inaction. And

that is slightly worse.#schoolstrike4climate #FridaysForFuture #ClimateStrike https://t.co/PoSCXin3VN