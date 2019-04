Německu docházejí řezníci. Mladé lidi obor odpuzuje

Cesta k nejbližšímu řezníkovi se pro mnoho Němců prodlužuje. „Pro naši branži není za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté,“ okomentoval v deníku Die Welt situaci řezník Klaus-Dieter Kohlmann, jenž je rovněž hlavním řeznickým mistrem ve dvoumilionové spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.

Za posledních deset let každé třetí řeznictví v Německu zavřelo. Na konci roku 2018 bylo v Německu 12 897 řeznictví. Nízké tržby a nezájem zákazníků nejsou důvodem pro uzavírání provozoven, naopak. V poslední dekádě se tržby těchto prodejen zvýšily na průměrných 1,4 milionu eur (36 milionů korun) ročně, což je více než třetinový nárůst proti roku 2008.

V Německu žije rekordní počet cizinců. V některých městech tvoří skoro třetinu obyvatel

„Nedostatek odborného personálu a mladých řezníků je hlavní příčinou, proč z trhu mizí řeznictví,“ potvrdil německý svaz řezníků. I když nemá k dispozici údaje o tom, kolik řezníků v následujících letech odejde do důchodu, dá se říci, že dvě třetiny z nich jsou starší 50 let. To znamená, že se budou řeznictví i v následujících letech zavírat.

Německá asociace pro řemesla ZDH tvrdí, že každý pátý řeznický mistr je v důchodovém věku. Odchod silných ročníků z padesátých let do důchodu pak způsobí rovněž nedostatek pekařů v ekonomice. Za posledních deset let se počet pekařství v Německu také snížil o třetinu na 11 tisíc v roce 2018. Také v tomto oboru chybí učňovská mládež.

V roce 2017 začalo v řeznickém oboru jen 3200 učňů, což je polovina proti roku 2008. Kromě toho, že u mladých není populární zabíjet zvířata, je to podle zástupců masného průmyslu hlavně tím, že platy nejsou atraktivní. Nástupní plat je v tomto oboru 2000 eur (51 400 korun) hrubého.

Také řeznický mistr Kohlmann potvrdil, že posledních pět let už nemá ve své prodejně nově vyučené řezníky, i když se je pokoušel získat i ze zahraničí. Řeznictví musí stabilní provoz udržovat tím, že stávající personál pracuje mnoho hodin přesčas měsíčně. Do budoucna je ohrožena rozmanitost německých klobás, kterých se produkuje na 1500 druhů a jsou považovány za součást německého kulturního dědictví.

Dále čtěte: