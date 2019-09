Spotřeba klimatizací do roku 2100 stoupne 35krát. Živit je mají solární zdroje

Mezinárodní energetická agentura (IEA) upozornila na to, že sektor klimatizace budov je v současnosti nejvíce přehlíženou oblastí v debatě o energetické budoucnosti lidstva. Poptávka po klimatizaci a ventilaci poroste s tím, jak se bude zvyšovat průměrná teplota Země, a také proto, že v některých regionech poroste životní úroveň obyvatelstva. V následujících dekádách bude klíčovým faktorem pro produktivitu práce v mnoha oborech.

Regiony, kde bude třeba klimatizace nejvíce, jsou zároveň vhodnými lokalitami pro výstavbu fotovoltaických systémů, uvedli odborníci na solární energii z finské Aalto University. Společně s kolegy z technologických institutů v Singapuru a Massachusetts zkoumali projekce, jakým způsobem se může vyvíjet trh s fotovoltaikou, jež bude vyrábět elektřinu pro chlazení budov.

Očekává se, že na světě bude třeba několika miliard klimatizačních zařízení. Experti se zaměřili na to, zda bude možné jejich provoz zabezpečit ze solárních zdrojů. Tím by se zabránilo nárůstu produkce oxidů uhlíku a zároveň by to vedlo k růstu odvětví fotovoltaiky.

„Při provádění rešerší vědecké literatury jsme narazili na množství detailních teoretických i experimentálních studií dokazujících synergii chlazení a fotovoltaiky v malém měřítku, jako jsou jednotlivé budovy nebo menší komunity. Nedokázali jsme ale najít jedinou analýzu, jež by vyhodnotila rozsah a stupeň synergie chlazení a fotovoltaiky na globální úrovni,“ vysvětlil vedoucí studie Hannu Laine z Finska.

Německé snižování emisí: současným tempem nabere do roku 2030 zpoždění 16 let

Energetická politika Německa, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Tým se snažil v prognóze zohlednit dopady globálního oteplování, bohatnutí současných oblastí ležících v tropickém pásmu a zvyšování energetické účinnosti klimatizačních jednotek. Poptávka po elektřině pro klimatizaci ze zvýší z 400 TWh v roce 2018 na 14 000 TWh v roce 2100. To by znamenalo 35násobný nárůst. V peněžním vyjádření by to vedlo k nafouknutí trhu z 50 miliard dolarů ročně (1,2 bilionu korun) na 1,5 bilionu dolarů (35 bilionů korun) ročně, což znamená 30násobný růst.

V současnosti připadá téměř 20 procent spotřeby energií budov na jejich ochlazování. V některých oblastech již nyní během energetické špičky 50 procent elektřiny spotřebuje klimatizace.

Podle EIA je v současnosti nejvíce klimatizovaných budov v Japonsku. Zde je podíl klimatizovaných domácností 91 procent, ve Spojených státech to je 90 procent, v Koreji 86 procent, v Číně 60 procent, v Indii pouze 5 procent.

Laine očekává, že výsledky jejich studie nasměrují zájem investorů k výzkumu i rozvoji propojení solární energie a chlazení budov.

