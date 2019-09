Jak vydělat na CO2. Němečtí liberálové chtějí lidem platit kryptoměnou za odsávání uhlíku

Německá strana FDP představila radikální koncept boje s emisemi skleníkových plynů. Němečtí liberální politici tvrdí, že dosud ve světě neexistuje obchodní model, který by odměňoval ty, kteří začnou pomocí technologie Direct Air Capture přímo z okolního vzduchu zachytávat oxid uhličitý.

Odsávání CO2, jež povede ke snižování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, má být výnosným byznysem. „Těžaři uhlíku“ by měli být odměněni nově vytvořenou digitální měnou.

„Zní to technicky a komplexně, je to ale vlastně jednoduché,“ tvrdí poslanec FDP Marco Buschmann. „Kdo bude z atmosféry odčerpávat oxid uhličitý, dostane za to zaplaceno. Tímto postupem chceme odměnit aktivní ochranu klimatu a zároveň podpořit vynalézavost a inovace,“ vysvětlil princip návrhu strany.

Umělý strom z Mexika pohltí stejně CO2 jako hektar lesa

Umělý strom BioUrban v mexickém městě Puebla, ilustrační foto ( Autor: BiomiTech )

Název kryptoměny arbil vychází z latinského slova pro strom arbor. Právě stromy mají velký potenciál v pohlcování oxidu uhličitého. Navíc pozpátku čteno dostaneme slovo libra, což je nová kryptoměna, kterou chce zavést pro placení sociální síť Facebook.

Platby v nové kryptoměně by mohly doplňovat současný systém emisních povolenek. Tuna vypouštěného CO2 se aktuálně obchoduje za 26 eur (670 korun).

Cena jednoho arbilu by měla podle německých liberálů kopírovat cenu emisních povolenek. Technologie blockchain má navíc zamezit případným podvodům, protože bude možné sledovat historii transakcí.

Nápad pozitivně hodnotí Oliver Geden z organizace Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), protože dosud se v klimatické politice takovém řešení prakticky neobjevilo, daleko více se hovoří o zavádění uhlíkové daně. SWP je poradní organizací německého parlamentu.

„Chceme, aby existovala jednotná cena za CO2. S naším konceptem blockchainu lze národní systémy obchodování s emisemi elegantně kombinovat,“ tvrdí místopředseda poslaneckého klubu FDP Frank Sitta.

Německá liberální strana zdůrazňuje, že bez zapojení průmyslu do ochrany klimatu není možné dosáhnout výraznějšího pokroku. „Musíme do systému zapojit aktéry, kteří jsou podezřívání, že stojí za globálními klimatickými problémy,“ zdůraznil David Wortmann z berlínské poradenské firmy DWR eco. Finanční odměna pro firmy a investory má značně urychlit inovace, jež reálně sníží produkci skleníkových plynů, je přesvědčen Wortmann.

