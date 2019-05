Energetická laboratoř v praxi: sever Německa chce být do roku 2035 bez emisí

Uhelná elektrárna Moorburg v Hamburku, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Sever Německa podporuje projekt, který by do roku 2035 zaručil využívání obnovitelných zdrojů pro elektřinu ze sta procent a pro vytápění a dopravu z 50 až 75 procent. To by umožnilo snížení emisí skleníkových plynů o tři čtvrtiny. Do energetické laboratoře NEW 4.0 se chtějí zapojit spolkové země Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko.