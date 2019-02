Autonomní vozy prohloubí nerovnost, varují vědci. Navrhují pokuty pro jednočlenné posádky

Autoři studie o budoucnosti autonomní mobility upozorňují, že masivní rozšíření nové technologie zvýší stupeň dopravy už tak ucpaných komunikací ve velkoměstech. Pro svůj výzkum se zaměřili na Washington D.C. Z jejich bádání vyšlo najevo, že v roce 2040 by hustota dopravy v hlavním městě USA mohla stoupnout až o 66 procent.

Rapidní nárůst vozidel na silnicích by se podle vědců negativně promítl do sociální situace ve velkých městech. Lidé s nižším příjmem a rasově minoritní komunity, které obvykle žijí na okrajích měst, by se do práce dostávali stále složitějším způsobem. Doba strávená v dopravních zácpách by se pro tuto skupinu lidí mohla v krajním případě zvýšit až sedminásobně.

Z tohoto důvodu je podle výzkumu zásadní, aby autonomní vozy byly elektrické, a zabránilo se tak výraznému znečištění ovzduší v oblastech na krajích velkoměst a také zvýšené míře emisí. „Stejně jako u každé další technologie budou výsledek závislý na tom, jak ji dokážeme regulovat,“ říká Richard Ezike, hlavní autor studie.

Aby se zamezilo nejčernějším scénářům, navrhují autoři studie vyšší investice do hromadné dopravy a její neustálou modernizaci. „Musíme zajistit, aby každá oblast nabízela několik dopravních možností,“ říká Ezike. „S nástupem samořídících aut musíme rozšířit i vysokokapacitní dopravu tak, aby měl každý dostupnou možnost dostat se tam, kam chce.“

Kromě toho ale vědci přicházejí s jedním kontroverzním návrhem. Aby nedošlo k zhoustnutí dopravy až o dvě třetiny, měla by podle nich města sáhnout k pokutám pro vozy s jedním pasažérem. Podle studie by se tak podpořila alternativa spolujízdy, ve které vidí vědci budoucnost. Přizpůsobit by se tomu mělo i plánování ulic, které by byly uzpůsobené rychlému nasedání a vystupování lidí z aut, na úkor míst k parkování.

„Musíme pečlivě přemýšlet o tom, jak začleníme automatizované vozy do našich všedních životů,“ říká Ezike. „Prioritou musí být lidé a nikoli vozidla. Nastavena musí být taková pravidla, která zajistí, aby došlo k omezení hustoty dopravy, nižším emisím a rovnému přístupu k přepravě.“

