Do šesti let mají být létající taxíky realitou, v roce 2035 budou globálně dostupné

Společnost Fraport, provozovatel jednoho z nejrušnějších evropských letišť ve Frankfurtu nad Mohanem, uzavřela spolupráci s výrobcem elektrických dronů Volocopter, které mají sloužit jako létající taxi. Lidé, kteří často létají, už nebudou muset být nervózní, zda se nezaseknou v dopravní zácpě před svým odletem.

„Autonomní létání zásadně změní letectví v příštích letech. Chceme být první letiště v Evropě, které využije potenciál elektrických létajících taxíků ve prospěch našich zákazníků,“ prohlásila provozní ředitelka společnosti Fraport Anke Giesenová.

Poradenská společnost Horváth & Partners odhaduje, že do šesti let by měl být tento způsob přepravy realitou. „Už v roce 2025 mohou letecké taxíky ve velkých městech na pevně stanovených trasách přepravovat pasažéry,“ uvedla společnost. Firma ve své prognóze vychází z průzkumu trhu a analýzy dat, jež jsou k tomuto způsobu dopravy k dipozici.

Jak vypadá koncept městské létající taxislužby firmy Volocopter:

Německá firma Volocopter testuje své létající stroje v Dubaji a Singapuru. Stojí za ní silná automobilka Daimler, která vyrábí vozy Mercedes-Benz. S provozovatelem frankfurtského letiště hodlá realizovat provoz vzdušného taxi v Německu. Je potřeba vybudovat infrastrukturu, jež umožní propojit městskou leteckou dopravu se zavedenou leteckou dopravou.

„V době, kdy se uskutečnily první úspěšné pilotní projekty, se i v Německu zkoušejí možnosti, jak zprovoznit první trasy pro létající taxi. Jde také o to, jak přizpůsobit současné restrikce týkající se provozu hobby-dronů,“ prohlásil dopravní expert ve společnosti Horváth & Partners Daniel Guffarth.

Projekty létajících taxíků:

Florian Holzapfel z Technické univerzity v Mnichově si myslí, že rok 2025 je realistickým cílem pro zprovoznění prvních taxíků, které nepotřebují kola. Podle něj akceptace letadel VTOL (Vertical Take Off and Landing), jež umí vertikálně startovat a přistávat, je v Evropě stále rozšířenější.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA již zveřejnila návrh nových pravidel pro tento druh letecké dopravy. Holzapfel míní, že nejprve budou probíhat testovací lety s piloty, než se začne s dopravou běžných pasažérů.

Guffarth vychází z toho, že se nejprve létající taxi prosadí ve velkých městech a megapolích, kde žije přes deset milionů lidí. V Německu to může být oblast Porýní a Porúří. Služba bude mít uplatnění hlavně tam, kde jsou v ranních a večerních špičkách dopravní zácpy.

Voda z řek má dobíjet elektrické taxíky ve městech. Projekt podpořil Brusel

Okolo roku 2035 by měl být tento dosud futuristický způsob dopravy zavedenou variantou na celém světě. V roce 2050 by tato služba měla být běžná i v menších městech o velikosti 600 tisíc obyvatel.

Na trhu s létajícími taxíky chce uspět řada firem. Automobilka Audi vyvíjí službu PopUpNext společně s výrobcem letadel Airbus, již zmíněný Daimler financuje firmu Volocopter. Americký výrobce letadel Boeing testuje Passenger Air Vehicle. Z tohoto segmentu se nechce nechat vytlačit ani firma Uber, jež spolupracuje na možnostech využití létajících taxíků s americkou agenturou NASA.

Poradenská společnost Horváth & Partners dává dobré šance na úspěch v tomto segmentu zejména zavedeným automobilkám, které mohou zajistit kvalitu a bezpečnost pro létající stroje ve městech.

Dále čtěte: