Konkurence pro řidiče. V Kalifornii testují autonomní rozvoz potravin

V kalifornském městě San José spustila firma AutoX pilotní projekt rozvozu potravin autonomními vozy. Má ukázat, jaký je zájem o tuto službu. Světle zelená auta rozvážejí potraviny společnosti GrubMarket, která se zaměřuje na prodej biopotravin přímo od farmářů.

Automobily mají zatím řidiče, kteří na autonomní technologii dohlížejí. Až to legislativa povolí, měly by vozy jezdit bez řidičů. Posádka nyní asistuje při vydávání objednaných potravin z kufru automobilů, na zadním sedadle je pak možné využít doplňkový prodej zboží.

„Doprava potravin bude rychlejší a levnější, pokud se využijí autonomní vozidla,“ tvrdí šéf firmy AutoX Ťien-siung Siao. Vozy jsou vybaveny kamerami s vysokým rozlišením, aby dokázaly identifikovat chodce a zvířata. Systém podle něj pracuje lépe než lidary, které se u autonomních systémů používají. Vozidlo vybavené autonomním systémem stojí 80 tisíc dolarů (1,8 milionu korun).

Pilotní projekt testuje i doplňkový prodej potravin. Foto: AutoX

Ředitel firmy AutoX doufá, že do dvou let legislativa v některých amerických státech dovolí provozovat autonomní vozidla bez lidského dohledu. Pak bude rozvoz jídla levnější, protože nebude nutné platit řidiče. Při rozvoji tohoto způsobu nakupování by řetězce ušetřily tím, že by nemusely udržovat tolik zboží na jednotlivých pobočkách. Zákazníci by uspořili čas a peníze tím, že by odpadla jízda autem do obchodů.

Siao dodal, že se firma soustředí na vývoj technologie, která se může namontovat do jakéhokoliv auta. „Vyvíjíme umělou inteligenci pro řízení, nikoliv celé auto,“ zdůraznil zakladatel společnosti, který dříve pracoval v laboratoři pro vývoj umělé inteligence na technologickém institutu v Massachusetts. Služba je zatím zdarma, zákazníci si zboží objednávají přes mobilní aplikaci. V momentě, kdy jsou připraveni objednávku převzít, zavolají si automobil.

Dále čtěte: