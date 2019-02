Praha zakáže topení uhlím. Policisté se zaměří na auta bez filtrů pevných částic

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) zemře v metropoli každý rok předčasně kvůli znečištění ovzduší 1200 lidí a ekonomické škody dosahují 18 miliard korun. Město se proto chce na zlepšení kvality ovzduší výrazně zaměřit.

S ohledem na to, že většinu znečištění v Praze produkuje doprava, se chce magistrát soustředit na emise z automobilů. Hlavní město trápí zejména prachové částice označované jako PM10, které jsou velmi malé a při vdechnutí se usazují v plicních sklípcích, odkud se dostávají do krevního oběhu a roznášejí rakovinotvorné látky. Zásadním problémem zvyšujícím jejich koncentraci jsou dieselové motory s poškozeným nebo úplně chybějícím filtrem pevných částic. Podle minulých měření produkuje pět procent těchto automobilů polovinu nejškodlivějších emisí.

Praha se proto domluvila s policií na tom, že by v budoucnu mohli policisté s pomocí mobilních stanic měřit emise projíždějících aut přímo u silnic. Technika by měla identifikovat právě auta s odmontovaným nebo poškozeným filtrem a policisté by dotyčného řidiče odeslali na stanici technické kontroly (STK). Zatím není jasné, kdy by se mohly kontroly na pražských silnicích začít objevovat pravidelně. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že ministerstvo dopravy již začalo soutěžit mobilní měřicí stanice a nasadit by se mohly koncem jara.

Podle vedoucího odboru dopravy pražské policie Jiřího Duška v současnosti legislativa umožňuje kontroly provádět, je však nutné zajistit techniku a ošetřit organizační záležitosti. Komplikací je například fakt, že policista, který pošle řidiče na STK, tam musí jet s ním. Je tak nutné zajistit, aby stanice přijímaly řidiče z kontrol přednostně. V případě, že technici na voze nic závadného neodhalí, zaplatí poplatek za kontrolu policie.

Metro ano, Břevnovská radiála ne. Adam Scheinherr vybírá, na které stavby pošle Praha miliardy

Dalším z chystaných opatření je vyhláška, která by omezovala topení tuhými palivy. Má se zaměřit zejména na topení uhlím, které podle magistrátu patří především ve čtvrtích se zástavbou rodinných domů k nejvýraznějším zdrojům znečištění. Podle Hlubučka topí v kotlích s velmi špatnou emisní třídou v Praze asi 400 až 500 domácností.

Vedení magistrátu se odkazuje na fakt, že lidé mohou při modernizaci vytápění dosáhnout na tzv. kotlíkové dotace, které lze čerpat do roku 2020. Náměstek upozornil, že od září 2022 bude stejně zákonem o ochraně ovzduší zakázáno topit kotli spadajícími do nejnižších dvou z pěti emisních tříd, takže nutnost výměny dotyčné nemine. Na přípravě vyhlášky se radní shodli, ale zatím je na samém začátku.

Radní dnes schválili také zavedení MHD zdarma v době vyhlášení smogových situací v metropoli. Podle Hlubučka chce magistrát také začít řešit otázku lodních motorů na Vltavě, které jsou nyní zcela neregulované a produkují velké množství emisí. Město by mohlo přispět k jejich modernizaci například tím, že by emisní limity přidávalo do smluv o kotvení na pražských náplavkách.

Pražský magistrát o boji se znečištěním z dopravy mluví delší dobu. V minulosti se objevil návrh na takzvanou nízkoemisní zónu v oblasti vymezené zhruba vnitřním okruhem, kam by nemohly starší vozy s vyššími emisemi. Z plánu sešlo kvůli odporu některých městských částí. Podle Hlubučka se stávající vedení chce k plánu vrátit, ale je potřeba změnit nařízení vlády. Magistrát hodlá prověřit také možnost zpoplatnění vjezdu do centra.

Čtěte také: