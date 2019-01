Klíčové dopravní stavby nezastavíme, zní z pražské radnice. Které to ale podle koalice jsou?

Pražští plánovači dopravy spočítali, že kdyby chtěla Praha uskutečnit všechna možná díla, která by zlepšila dopravu v metropoli, stálo by to 340 miliard korun. Když zůstaneme při zemi – aby metropole uvedla svoji dopravní infrastrukturu do přijatelného technického stavu a zároveň investovala do nové, bude do roku 2030 potřebovat zhruba 112 miliard. A kolik skutečně má?