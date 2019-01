Metro ano, Břevnovská radiála ne. Adam Scheinherr vybírá, na které stavby pošle Praha miliardy

Město má v příštích 12 letech prostavět přes sto miliard korun na stavbách, které budou mít význam pro dopravu v celé republice, potažmo i celoevropský. A že bude leccos jinak než dosud, se ukázalo naplno před pár týdny, kdy se objevila zpráva, že v koalici ochladl vztah k Radlické radiále - nejpřipravenějšímu projektu pražské dopravy za 14 miliard korun.

V programu sdružení Praha sobě se píše: Dostavba malého městského okruhu bude naší prioritou. A také, že přijde úprava projektu Radlické radiály tak, aby nezpůsobil dopravní problémy. Co to pro radiálu znamená?

Je důležité si shrnout, v jaké fázi ten projekt vlastně je. Zdaleka totiž nejsme v bodě, kdy by se mohlo začít stavět. Proběhl sice geologický průzkum, což může vyvolat dojem, že stavba je už blízko, ten se ale řídí úplně jinými povoleními než budování radiály samotné. Na radiálu není k dispozici ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení, a nemáme tedy ani dokumentaci ke stavebnímu povolení, případně k provedení výstavby. Aktuálně je podaná žádost o územní rozhodnutí. V létě by mohlo začít územní řízení, ke kterému se sešlo obrovské množství připomínek. Je jich tolik, že Praha 5 přislíbila, že by se měl projekt upravit podle připomínek občanů.

Jaký je na to váš názor?

Podle prvotních diskusí jsem zjistil, že ty připomínky jsou podnětné a že územní řízení, pokud nebudou připomínky vyřízeny, by vedlo do slepého konce. Nechtěli bychom jít dál touto cestou, protože mi připadá delší.

Jestli tomu správně rozumím, také vy věříte, že udělat krok zpátky a upravit projekt bude ve finále rychlejší než tlačit ten stávající na sílu?

Vzhledem k tomu, že je tam asi 150 připomínek, mám signály, že to územní řízení bude velice problematické. Proto už za pana Petra Dolínka (bývalý náměstek primátorky pro dopravu za ČSSD) vznikla pracovní skupina, do níž jsou zapojeni i místní občané a která má připomínky vypořádat. Takže to není nic nového, že bychom narušovali nějaký proces. Ten proces vypořádávání připomínek už nastal a my v něm chceme pokračovat. Koneckonců měli jsme to v programu a je to i bodem programového prohlášení.

Připomínky budou znamenat nutnost nového posouzení vlivu stavby na životní prostředí? Ptám se proto, že proces EIA v těchto případech trvá několik let...

To v této chvíli nevíme. Proces není dotažen do takového detailu, abychom měli tyto informace k dispozici. Ale tyto otazníky tam jsou. Každopádně doufáme, že se to ještě nezdrží.

Jaký je váš časový výhled, kdy by se mohlo dospět alespoň k soutěži na stavbu Radlické radiály?

Mohlo by to být ke konci tohoto volebního období.

Klíčové dopravní stavby nezastavíme, zní z pražské radnice. Které to ale podle koalice jsou?

V programu máte také zahloubení ulice V Holešovičkách a zakrytí Spořilovské. Holešovičky jsou spočítány odhadem na deset miliard korun a projekt je na úplném začátku. Kdy se do těch projektů pustíte a kdy budou hotové?

U Holešoviček není ještě vypracované ani posouzení vlivu na životní prostředí. U Spořilovské to nebude potřeba, a příprava je tedy blíže. Co se týká Holešoviček, existuje několik variant, jak to provést. Jedna je dokonce tunelová, takže by nešlo o zahloubení. Ale je to velmi komplikované území, nad kterým je třeba přemýšlet jako o místní komunikaci pro rezidenty, jako o městském okruhu a velkém pražském okruhu zároveň. Protože všechny tyto funkce ta ulice plní. A navíc až se bude opravovat, musí tam pořád fungovat doprava, nebude možné Holešovičky během stavby úplně uzavřít. Říkám to proto, že musíme velmi pečlivě přemýšlet, aby to celé mělo význam v dopravní koncepci města.

Radlická radiála se od původní podoby změní, v Holešovičkách se jde od nuly. Není to tedy vlastně tak, že se rozjeté projekty tlumí a rozjíždějí se nové, takže na konci volebního období se fyzicky nepostaví nic, jak tvrdí opozice?

Opozice se snaží vyvolat nějaký dojem, ale realita je taková, že jsem na minulém zasedání zastupitelstva předkládal tisk ohledně výkupu pozemků na Radlickou radiálu. Teď budu předkládat informace o úseku 511. Takže to tvrzení tak úplně neplatí.

Zastavme se u spojnice D1 a D8 vedoucí kolem Běchovic. Jde o projekt ministerstva dopravy, ale existuje memorandum s magistrátem o výpomoci s pozemky. Tady platí vše dohodnuté, nebo máte připomínky?

Abychom vyhověli připomínkám přilehlých obcí, děláme něco navíc. Mluvím o zeleném protihlukovém ochranném pásmu. To už bude investice města, aby ta ministerstva dopravy mohla hladce proběhnout. Když to řeknu jednoduše: Máte těleso dálnice, kde ministerstvo proti hluku postaví protihlukové stěny nebo ještě lépe přírodní valy. Splní se tím normy, ale abychom vyhověli obcím, přistavíme třeba ještě jeden větší val a celý ho osázíme lesem. Na ministerstvu dopravy jsem kvůli tomu pomalu každý týden. Čili všechno běží a nic nezdržujeme. Není pravda, že bychom jakýkoliv projekt zdrželi nebo ho odložili. Chceme ty věci posouvat.

Říkáte, že jste nic neodložili, ale od Břevnovské a Vysočanské radiály město upustí. Proč?

Vysočanskou radiálu odborníci úplně odsuzují. Ne, že bychom ji odsoudili my. A co se týká Břevnovské radiály, tam děláme malý projekt, který bude mít za cíl zmapovat, jak to území vlastně vypadá. Popravdě řečeno, musíme si vybrat několik staveb, které chceme a které jsou prioritní, a ty uskutečňovat. Břevnovská a Vysočanská radiála podle plánu udržitelné mobility takový význam nemají.

Má Praha vůbec peníze na to, aby stavěla zároveň metro, vnitřní okruh a chystala další stavby? Metro bude stát 60 miliard, tunel Blanka II 50 miliard, mosty spolknou 20 až 30 miliard...

Praha má v následujících dvanácti letech podle nejlepších odhadů asi 112 miliard korun na investice v dopravě. Abychom toho čísla dosáhli, musí vyjít půjčka od Evropské investiční banky, evropské dotace i státní dotace. I kvůli tomu se musíme podívat, co je pro nás skutečná priorita.

Tou je tedy co?

Například metro D. Letos zahájíme geologický průzkum a do osmi let může být zprovozněn první úsek.

Po metropoli vlakem duchů. Také Praha chystá automatizovaná metra

Při stavbě metra je jedním z vašich cílů PPP projekt, tedy spolupráce se soukromým sektorem. Jak si to představujete?

Dnes máme 61 stanic metra. Dalších deset má vzniknout. Do budoucna nejsme schopni sami zajistit údržbu všech. Vnímám, že pro cestujícího je podstatné, aby přestoupil na tramvaj, autobus nebo do auta na parkoviště, ale developer mu může nabídnout ještě něco nad tento rámec. Jsou to služby od kadeřníka po supermarket. Zároveň tam mohou vzniknout třeba kanceláře kvůli dobré dopravní dostupnosti - vyšší zástavba je tam vítaná. Město do společného podniku může vložit pozemky, ale samo by si nemělo hrát na developera.

Jeden takový projekt už byl na stole se společností Penta. Co se vám na něm nelíbilo?

Město by nemělo hlavní hlas. Proto to bylo problémové.

Pak jsou tu mosty. Hlávkův most a most Legií, Libeňský most, rekonstrukci potřebuje i Palackého most. Existuje nějaký plán jak postupovat?

Logickou souslednost nejde nalézt, protože máme mosty ve velmi špatném stavu. Manko na infrastruktuře v Praze je 30 miliard, z čehož drží mosty podstatnou část. Teď běží zároveň diagnostiky Hlávkova mostu, mostu Legií a Palackého mostu. Letos se ještě pustíme do diagnostiky Barrandovského mostu a Lanového mostu na Jižní spojce. Jakmile budou chodit výsledky, budeme vědět, v jak špatném stavu mosty jsou, a přistoupíme podle toho k rekonstrukci.

Když se podíváte příštích řekněme deset let dopředu, je reálné, že některá z velkých staveb bude na světě?

Určitě bude hotové metro D. Dále most na Dvorcích, Rohanský most a úsek Pražského okruhu číslo 511 včetně ochranných pásem. Zřejmě se dočkáme i Radlické radiály.

Adam Scheinherr (31) • Vystudoval gymnázium ve Strakonicích a posléze strojní inženýrství a fyziku v Česku a ve Francii. • Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na projektu OSN za celosvětové snížení hrozby použití jaderných zbraní. • V roce 2015 založil iniciativu Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. • V komunálních volbách v roce 2018 byl jako nestraník za uskupení Praha sobě zvolen zastupitelem hlavního města Prahy. Dne 15. listopadu 2018 byl zvolen náměstkem primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy.

