Chytré město: Praha je nejostřejší tužka ve středoevropském penále

Žádná velká sláva to vážně nebyla. Prezentace Prahy na podzimním veletrhu Smart City v Barceloně, jedné z největších akcí zaměřených na technologie chytrých měst na světě, jako by se snažila vystihnout sousloví „předražená zbytečnost bez valného praktického využití“.

Praha měla v Barceloně k dispozici velkorysou, a tedy drahou plochu, na které neměla v podstatě co předvést. Virtuální projížďka tramvají číslo 22 přes město možná potěšila potenciální turisty, ale to bylo asi tak všechno.

Celá ta barcelonská sláva podle rejstříku smluv stála 2,4 milionu korun, což náhodou odpovídá částce, na kterou město přišly takzvané chytré lavičky, známý to symbol bloudění naší metropole na cestě do „chytré“ budoucnosti. Na pražské lavičce si totiž dobijete mobil a můžete použít wi-fi zdarma, ale podstata skutečně „chytrého“ města by měla spočívat spíš v efektivitě, ekologičnosti a ekonomičtějším řízení města.

Přitom kdyby v Barceloně někdo vystoupil z „dvaadvacítky“ a zeptal se přítomných zástupců hlavního města, co chytrého Praha ještě umí, byl by překvapen. Poněkud stranou zájmu se totiž v Praze opravdu dějí zajímavé věci, které stojí za pozornost.

„Praha odstartovala vlastní projekt, testuje různé aplikace a přemýšlí, jak pokračovat dál. To je mnohem více, než udělala řada dalších měst, zvláště ve východní a střední Evropě. Je sice pravda, že je možné dělat více a rychleji, ale v Praze je cítit připravenost, nápady, a dokonce i peníze,“ hodnotí Jan Schönig, který má koncept chytrých měst na starost ve společnosti Siemens.

Globální technologická firma jednotlivým městům nabízí startovací balíček „Smart City“ spočívající v analýze současného stavu a nabídce nejvhodnějších řešení. Schönig je proto v kontaktu s vedením řady světových měst, v Česku kromě Prahy komunikuje třeba s magistrátem v Ostravě. O „chytrosti“ měst má tedy nejlepší informace.

Třeba kritizované wi-fi lavičky podle něj nemusejí být úplně špatným nápadem a ke konceptu chytrého města patří. „Na druhé straně je však potřeba vyřešit dlouhodobé problémy. Nechci to tedy odsuzovat, nesmí se ale udělat ta chyba, že to zůstane ostrovním řešením. Je potřeba to zasadit do koncepce,“ dodává. A právě to se nyní v Praze – zdá se – děje.

