Praha 1 má dost peněz na investice, říká starosta Čižinský. Omezí otevírací dobu podniků v centru

„Městská část je po finanční stránce v dobré kondici a máme poměrně velké úspory. Je otázka, jestli je v současné době vhodné mít velké úspory, jestli nám je pouze neužírá inflace a jestli by nebylo ekonomicky lepší ty peníze dobře investovat,“ uvedl Čižinský.

Případné větší investice z rezervy chce vedení městské části zahrnout až do rozpočtu na rok 2020. Nyní připravuje rozpočet pro letošní rok, který vychází z návrhu minulého vedení radnice. Už teď je podle starosty jasné, že návrh dozná úprav.

Čižinský zároveň uvedl, že Praha 1 chce omezit otevírací dobu podniků v centru. „Pokud jde o noční klid, tak tam bychom chtěli být razantnější,“ uvedl starosta. Omezení otvírací doby je podle něj legitimním nástrojem, jak chránit místní obyvatele před nadměrným hlukem.

Od určité intenzity problému podle Čižinského nestačí běžná hlídková činnost městské policie a je třeba přistoupit k razantnějšímu opatření. „Od nějaké míry je potřeba zakázat i tu samotnou činnost. Myslím, že od nějakých třeba dvanácti by to bylo přiměřené,“ uvedl. O konkrétních parametrech návrhu podle něj nicméně zatím jasno není. Omezení by neplatilo na celém území městské části, dodal.

Praha 1 dále jedná o omezení cyklistů. Zatím to vypadá tak, že kola by mohla mít zákaz na Královské cestě mezi Staroměstským náměstím a Karlovým mostem, uvedl Čižinský. Dodal, že o průjezdu přes Staroměstské náměstí se stále jedná a on osobně preferuje zachování průjezdnosti.

V centru města se v poslední době v souvislosti s bezpečností chodců řeší také otázka elektrokoloběžek, které k zapůjčení nabízí americká firma Lime. Řada lidí službu kritizuje pro častý pohyb jejích uživatelů na chodníku a fakt, že koloběžky často nechávají na místech, kde překážejí. Praha 2 v této souvislosti s firmou vyjednala, že koloběžky nelze nechávat na jejím území.

Praha 1 podle Čižinského nic podobného neplánuje a chce se zaměřit spíše na lepší kontrolu dodržování předpisů. „Je to typ dopravy, který je ekologický a námi v zásadě preferovaný. Ale je samozřejmě potřeba ošetřit a vynutit dodržování pravidel,“ uvedl s tím, že jednají s poskytovatelem služby a s magistrátem. Dodal, že řešení by mohlo zahrnovat sankce pro firmy či jednotlivé uživatele v případě porušení předpisů. Čižinský naopak chce zakázat tzv. pivní kola.

