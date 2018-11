Návrh pražského rozpočtu na příští rok: koalice počítá s příjmy 59 miliard

Praha loni schválila rozpočet na letošní rok s plánovanými příjmy 54,1 miliardy a výdaji 70,3 miliardy. Rozdíl pokryje z vlastních zdrojů a státních příspěvků.

Na investice je v prvním návrhu rozpočtu vyčleněno 18 miliard korun, což je o více než miliardu více než na letošní rok. Konkrétní projekty zatím město rozepisovat do návrhu nebude. „Schválíme kapitolu investic jako takzvaně kumulativní. Na začátku příštího roku, předpokládám v únoru, se k ní vrátíme a rozpracujeme. Nechceme, aby se městské části dostaly do rozpočtového provizoria nebo jej měly co nejkratší,“ řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

V provizoriu by totiž radnice mohly platit pouze svůj chod a nesměly investovat. Podobně postupovalo město i po volbách před čtyřmi lety. Některé městské části se už ale rozhodly, že příští rok v provizoriu zahájí, mezi nimi například Praha 4 a 8.

Návrh rozpočtu musí v úterý projednat pražští radní. Následně jej bude na začátku prosince projednávat magistrátní finanční výbor a na svém zasedání plánovaném na 13. prosince jej projednají zastupitelé. Materiál začali úředníci připravovat letos v létě ještě pod vedením tehdejší rady.

V loňském roce skončilo hospodaření Prahy přebytkem 7,45 miliardy korun. Příjmy dosáhly 77,76 miliardy a výdaje 70,31 miliardy korun. Investice činily 12,4 miliardy korun. Hospodaření ovlivnily vyšší daňové příjmy.

