Plán na stavbu Radlické radiály získal podporu, změny projektu budou postupné

V Praze 5 od listopadu loňského roku vládne koalice Pirátů a nezávislých, ANO a ODS. V otázce projektu Radlické radiály zatím od koalice zaznívala rozporuplná stanoviska - zatímco zbytek koalice se vyjadřoval pro pokračování územního řízení, pirátský starosta Daniel Mazur uvedl, že by nebylo od věci projekt částečně přepracovat. Nyní se koalice domluvila na kompromisu, kdy plánuje podpořit dokončení stávajícího územního řízení, ale zároveň by chtěla prosadit úpravy pomocí navazující dokumentace, která rozpracovává již schválený projekt.

„Prioritou městské části Praha 5 a zájmem jejich občanů je dokončení probíhajícího územního řízení na stavbu,“ píše se v důvodové zprávě návrhu usnesení pro radní. Zároveň se v ní mluví o tom, že by se radnice měla snažit prosadit doplnění stavby po jejím schválení. Konkrétně má jít o propojení Butovického a Jinonického tunelu, zakrytí komunikace v úseku mezi Novými Butovicemi a bytovým projektem Botanica a o doplnění cyklostezek a pěších propojení. Dokument nicméně explicitně říká, že „je nutné postupovat krok za krokem a nezpůsobit další přerušení přípravy,“ a že je žádoucí, aby politická reprezentace Prahy 5 dala jednoznačně najevo podporu projektu, protože magistrát by jinak mohl upřednostnit jiné investice.

Zhruba 5,5 kilometru dlouhá radiála má navazovat na Rozvadovskou spojku a napojovat se na vnitřní okruh v oblasti Barrandovského mostu. Jejím cílem je zejména svést dopravu z menších komunikací v rezidenčních oblastech. Investorem je hlavní město, náklady jsou odhadovány na 14 miliard korun. Projekt počítá s pěti mimoúrovňovými křižovatkami a třemi tunely, polovina trasy má vést pod zemí.

Proti stavbě se dlouhodobě vyjadřuje část místních obyvatel, podle kterých svůj cíl nesplní a naopak způsobí dopravní komplikace. Částečně za pravdu jim dala studie ČVUT, podle které by za nynější situace nová silnice způsobila další ucpání komunikací kolem Barrandovského mostu. Studie proto navrhla další opatření, například rozšířit napojení radiály na městský okruh z jednoho pruhu na dva, stavebně upravit Barrandovský most či postavit nový most přes řeku. Podle dřívějších vyjádření zástupců sdružení projektantských firem Pudis a Satra, které stavbu připravuje, se projekt drží všech limitů pro danou oblast.

