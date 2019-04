Zeman v Číně jednal s prezidentem Si Ťin-pchingem a se CITIC. Doprovodili ho Jágr či Tykač

Zeman na začátku jednání řekl, že není žádná jiná země, kam by jezdil tak často. Do Číny přicestoval již popáté. Čínskému prezidentovi poté představil část delegace. Zmínil Šmejce, představitele firmy Home Credit, která v Číně poskytuje půjčky, nebo Jágra, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022. Poté zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC. Zakladatel CEFC, a zároveň poradce prezidenta Zemana, Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován kvůli hospodářským deliktům.

Zeman českým novinářům řekl, že setkání s čínským prezidentem bylo velmi přátelské. Si mu ukázal fotografie rozkvetlé jabloně, kterou mu Zeman při jedné z předchozích návštěv daroval. „Probírali jsme fakt, že v některých případech jak vůči Evropské unii, tak vůči Číně dochází k celní válce a shodli jsme se na kritice protekcionismu,“ řekl. Dodal, že se zaměřili na bilaterální vztahy. „Snažili jsme se odstranit některé překážky, které v těchto vztazích existují. Myslím, že se nám to podařilo,“ poznamenal. Český prezident se také zasazoval o to, aby čínský projekt nové Hedvábné stezky vedl přes Česko. Vysokorychlostní železnice by podle něj mohla podstatně zkrátit dobu přepravy a snížit přepravní náklady.

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka měly být hlavním tématem setkání prezidentů například české investice v Číně. Zeman je podle něj chtěl podpořit, hovořit chtěl ale také o čínských investicích v České republice. Mluvčí zmínil například formu PPP projektů, do kterých se zapojují soukromí investoři. Premiér Andrej Babiš nedávno navrhnul, aby čínské firmy tímto způsobem postavily úseky dálnice D3 vedoucí z Prahy na České Budějovice.

Jie Ťien-ming není ve vězení, tvrdí Zeman. Jeho čínský poradce prý vyjednává se CITIC

V české prezidentské delegaci byl také Tykač, jehož energetická skupina Sev.en Energy dnes v Pekingu uzavřela dohodu s firmou China Huaneng Group, jednou z nejvýznamnějších čínských energetických společností. Na jednání Zemana doprovodili i ministři dopravy Dan Ťok, průmyslu a obchodu Marta Nováková, kultury Antonín Staněk, životního prostředí Richard Brabec a zemědělství Miroslav Toman. Přítomen byl i Zemanův poradce Martin Nejedlý, prezident společnosti Škoda China Ralf Hanschen a Pavel Nedvěd, který je ambasadorem čínské fotbalové ligy.

Na závěr přijetí v pekingské Velké síni lidu ministryně Nováková podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci čínského dopravně-hospodářského záměru nové Hedvábné stezky. Týkají se například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, výstavby logistického centra či zřízení zákaznického centra Home Credit v Číně.

Zeman se pak také setkal se členem stálého výboru politbyra vládnoucí Komunistické strany Číny Wang Chu-ningem. Prezidenta České republiky zajímaly Wangovy názory na čínský boj proti korupci.

