Zeman před demonstrací na Letné podpořil Babiše

Babiš uvedl, že mu prezident v současném „složitém období“ vyjádřil podporu. Týkala se podle něj demonstrací spolku Milion chvilek, ale i středečního hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice kvůli evropským auditním zprávám ohledně Babišova střetu zájmů. „ČSSD se vyslovila, že bude hlasovat proti vyslovení nedůvěry, KSČM také, z tohoto důvodu se mohu domnívat, že nedůvěra vyslovena nebude,“ řekl Babiš.

Možná největší demonstrace od revolučního roku 1989 se má uskutečnit na Letné v neděli. Vyvrcholit zde má série protestů za nezávislost justice a lepší vládu. Organizátoři doufají v účast až 350.000 lidí. Babiš řekl, že ho demonstrace mrzí hlavně vzhledem k nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO), kvůli níž protesty odstartovaly. V minulosti podle něj prokázala, že je morálním vzorem, a předložením návrhu novely zákona o státním zastupitelství do připomínkového řízení plní požadavky demonstrantů.

Debata v Lánech se podle Babiše týkala také současných vyjednávání o obsazení vrcholných pozic v Evropské unii či státního rozpočtu na rok 2020. Zeman se chce účastnit jeho projednávání na vládě i ve Sněmovně. Začátkem července se také v Lánech sejde kvůli rozpočtu prezidentův expertní tým.

Lány, právě teď. Pan prezident přátelsky přivítal premiéra Andreje Babiše u příležitosti pravidelného setkání. pic.twitter.com/6d5nB8eDrj — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 22. června 2019

Ohledně konce ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) jehož konec navrhl Zemanovi před třemi týdny a ČSSD ho požaduje nejpozději do konce června, se Babiš nedozvěděl nic nového. „Je mi líto, ale nic jiného neumím říct, než že pan prezident bude mluvit s panem Šmardou příští týden na Vysočině,“ konstatoval premiér.

Premiér hledá díru. Babiš hraje o čas a objektivně ho má dost nejméně do konce letošního roku.

Sociální demokraté s odkazem na koaliční smlouvu trvají na tom, že o svých ministrech musejí rozhodovat sami. Na tahu je podle nich Babiš, který musí o svém návrhu na odvolání ministra s Hradem jednat. Pokud by změna nenastala do konce června, ČSSD podle pátečního vyjádření předsedy strany Jana Hamáčka asi svolá mimořádné zasedání předsednictva a bude řešit, co dál.

Babiš odeslal návrh na odvolání ministra kultury na Hrad poté, co Zeman v květnu odmítl přijmout Staňkovu rezignaci. Svůj postoj prezident zdůvodnil tím, že Staněk odhalil závažná ekonomická pochybení a neměl by být za to trestán. Staněk oznámil rezignaci po kritice, která na něj směřovala po odvolání šéfů Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc.

