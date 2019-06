Zemědělský fond stopne vyplácení dotací Agrofertu a Tomanovým podnikům

Ministr zemědělství Miroslav Toman Autor: čtk

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš vložil do svěřenských fondů. Od té doby proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), a to od 2. srpna 2018. Řekl to ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise.