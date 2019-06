Příliš brzy na vítězství

A upřímně řečeno, asi to nejhorší, co by se mohlo stát, je to, za co demonstranti na ten Václavák chodí. Rozpad koalice a pád vlády by dal moc v zemi opět do rukou Miloši Zemanovi a dočkali bychom se nejprve nějaké dočasné vlády a pak předčasných voleb, v nichž by Babiš zase vyhrál a sestavit bez něj vládu novou by nejspíše nešlo.

Babiš zkritizoval demonstranty: Lidé křičí nepravdy, Minář se chce jen zviditelnit

Má své voliče pevně přivázané navyšováním důchodů a různých dalších dárků a ti mu jen tak neuhnou. Navíc současná fáze hospodářského cyklu mu hraje do karet, protože zpomalení ekonomiky ještě není v peněženkách lidí zaznamenatelné a platy dál rostou. Za dva roky bude situace pravděpodobně o dost jiná.

A především největší problém je v tom, že opozice prokazuje praktickou bezradnost a žádná ze stran nemá lídra, který by se dokázal věrohodně postavit do čela všem těm nespokojeným občanům, kterým pozvolný a nenápadný posun Česka do Orientu odehrávající se v posledních letech není lhostejný. Současná diskuse kolem auditu agrofertích dotací je v tomto směru smutně výmluvná.

Našeho Babišistánu se zbavíme prostě až tehdy, kdy další Andrejovo setrvání v politice pro něj bude znamenat opravdu významné ztráty majetku, k čemuž se nyní schyluje, a on odejde sám. Nebo se najde někdo, kdo ho ve volbách za dva roky porazí. K tomu je ale třeba odvést v politických partajích kus pořádné práce, fištronu a také čerstvé krve. Ale nakonec i z těch demonstrací může povstat ten správný vyzyvatel.

